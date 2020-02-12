سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السويد توقف إرسال الطرود البريدية إلى الصين بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:44 ص
السويد توقف إرسال الطرود البريدية إلى الصين بسبب فيروس كورونا البريد السويدية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوقفت شركة البريد فى السويد Postnord إرسال شحنات الرسائل والطرود إلى الصين، أسوة بشركات بريد عالمية أخرى، وذلك مع اتساع المخاوف بشأن فيروس كورونا، التى أثرت على العمليات اللوجستية لتلك الشركات.

ووفقا لموقع Alkompis السويدى، قالت شركة البريد إن على الأشخاص الذين ينتظرون طروداً بردية قادمة من الصين توقُع تأخرها، بعد أن أوقفت شركة البريد الصينية "تشاينا بوست" أيضاً عمليات التسليم بسبب الفيروس.

وقالت ماريا إبسين، الناطقة الصحفية باسم الشركة: "من الآن فصاعدًا، لا يمكن إرسال شحنات إلى الصين عبر PostNord، مثل العديد من مكاتب البريد الأخرى فى العالم، كان علينا اتخاذ هذا القرار".

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، صباح اليوم، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية "أميرة الماس" إلى 174 حالة.

ووفقا لموقع "اليابان بالعربى: قالت وزارة الصحة فى بيان، إنه تم التأكد من إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس كورونا الجديد على متن سفينة دايموند برينسيس السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى اليابان، ليصل العدد الإجمالى إلى 174 مصاب بعدوى الفيروس الجديد حتى الآن.

وأعلنت السلطات فى الصين، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 شخصا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت خلال انعقاد منتدى البحث والابتكار بشأن إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد بجنيف مساء أمس، الثلاثاء: "إننا قبل شهرين فقط لم يكن لدينا أدنى علمٍ بوجود هذا الفيروس الذى أصبح اليوم محط اهتمام الإعلام والأسواق المالية والقادة السياسيين".

وأضاف الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "حتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء فى جنيف بلغ عدد الحالات المؤكدة 708. 42 فى الصين، وتجاوز عدد الوفيات للأسف اليوم عتبة الآلاف، حيث خسر 1017 شخصاً فى الصين حياتهم بسبب هذه الفاشية، أما خارج الصين فقد سُجلت 393 حالة فى 24 بلداً، وحالة وفاة واحدة فى تايلاند، ونظراً لأن تركز 99% من الحالات فى الصين فإن هذه الطارئة تظل مرتبطة بالصين بشكل أساسى، ولكنها تحمل فى طياتها خطراً جسيماً يهدد بقية العالم، ما لم نستفد من هذه الفسحة المتاحة لنا اليوم، إن هذه الفاشية تشكّل امتحاناً لنا من عدة نواحى، فهى امتحان للتضامن السياسى، وما إذا كان بوسع العالم أن يتكاتف لمحاربة عدو مشترك لا يحترم الحدود ولا المذاهب، وهى امتحان للتضامن المالى، وما إذا كان العالم سيستثمر اليوم لمكافحة هذه الفاشية أو سيدفع المزيد غداً للتعامل مع عواقبها، وهى امتحان للتضامن العلمى، وما إذا كان العالم سيتعاضد اليوم للتوصل إلى حلول للمشاكل المشتركة، وهذا الاجتماع لا يتعلق بالسياسة أو بالمال، وإنما بالعلم".

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الصين

ووهان

السويد

الطرود البريدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 أسباب دفعت البرلمان لرفض تضمين "الفضائيات" فى تعريف الكيانات الإرهابية

4 أسباب دفعت البرلمان لرفض تضمين "الفضائيات" فى تعريف الكيانات الإرهابية

"فى 5 خطوات".. يجوز إثبات المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله وفقا للقانون

"فى 5 خطوات".. يجوز إثبات المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله وفقا للقانون

الصحة: إجراء أكثر من 387 ألف عملية جراحية عاجلة بمبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء أكثر من 387 ألف عملية جراحية عاجلة بمبادرة قوائم الانتظار

التعليم: تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات قبل إبريل المقبل

التعليم: تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات قبل إبريل المقبل

20 حقا مكتسبا لذوى الهمم فى قانون الإعاقة الجديد.. اعرف التفاصيل

20 حقا مكتسبا لذوى الهمم فى قانون الإعاقة الجديد.. اعرف التفاصيل

جامعة عين شمس: توزيع بوسترات تعريفية بـفيروس كورونا وطرق الوقاية.. صور

جامعة عين شمس: توزيع بوسترات تعريفية بـفيروس كورونا وطرق الوقاية.. صور

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 حالة

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 حالة

صدق أو لا تصدق.. أعداد المصريين ترتفع 407 نسمة فى أقل من 24 ساعة

صدق أو لا تصدق.. أعداد المصريين ترتفع 407 نسمة فى أقل من 24 ساعة

التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة