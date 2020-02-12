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السفير البريطانى بالقاهرة يستقبل 50 طالبا وطالبة من خريجى منحة "تشيفننج"..صورة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:42 م
السفير البريطانى بالقاهرة يستقبل 50 طالبا وطالبة من خريجى منحة "تشيفننج"..صورة السير جيفرى آدامز السفير البريطانى لدى القاهرة
كتبت ريهام عبد الله

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استقبل جيفرى آدامز، السفير البريطاني لدى القاهرة، 50 طالبا وطالبة من خريجى منحة تشيفننج البريطانية، بعد إكمال دراستهم وعودتهم لمصر.

ونشر جيفرى آدامز صور من لقاءه بالطلاب بعد عودتهم عبر حسابه الرسمي بتويتر، وعلق :"رحبت بأكثر من 50 طالبا و طالبة من خريجي تشيفننج بعد عودتهم إلى مصر لتطبيق المعرفة التى اكتسبوها في أرقي الجامعات البريطانية في تطوير مستقبل بلدهم. منحة تشيفننج مهدت الطريق لخرجيها ليصبحوا من أبرز قادة المستقبل".

 

جيفرى آدامز
جيفرى آدامز

 

وكان السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى أدامز، قد أعلن أمس الثلاثاء عن مشاركة 45 شركة بريطانية بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020"، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال السفير، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أمس الثلاثاء، "45 شركة بريطانية تمثل مشاركة قياسية فى المعرض هذا العام هدفها زيادة التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ومصر فى مجال النفط والغاز"، وكشف عن وجود عدد من الاتفاقيات الجديدة قيد الإعداد والتنفيذ

السير جيفرى آدامز

السير جيفرى آدامز

يعقد المؤتمر، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط، تلبية احتياجات الغد من الطاقة" والذى يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح أمس الثلاثاء، فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"، والذى يعقد فى الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، والذى يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية حيث شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات.

 


جيفرى ادامز

السفير البريطاني بالقاهرة

منحة تشيفننج

منحة تشيفننج البريطانية

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