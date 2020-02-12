سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الدعايا الانتخابية لمرشحى الانتخابات التشريعية في إيران تنطلق غدا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:22 م
الدعايا الانتخابية لمرشحى الانتخابات التشريعية في إيران تنطلق غدا انتخابات ايران - ارشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية أن الحملات الدعائية لمرشحى انتخابات الدورة الـ11 لمجلس الشورى الإسلامى (البرلمان) المقررة فى 21 فبراير، ستبدأ غدا الخميس وتستمر لمدة أسبوع واحد، بحسب وكالة أنباء فارس.

 

وأوضح بيان للجنة الانتخابات بوزارة الداخلية أنه تنفيذا للمادة 56 من قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للانتخابات، فإن موعد بدء الحملات الدعائية لمرشحي الدورة الحادية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي، ستبدأ صباح يوم غد الخميس 13 فبراير، وتنتهي في الساعة 8 من صباح يوم الخميس 20 فبراير الجاري، اي 24 ساعة قبل فتح صناديق الاقتراع  وبدء الصمت الانتخابي.

 

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في إيران يوم الجمعة 21 فبراير، وسيتنافس اكثر من 7100 مرشح على 290 مقعدا برلمانيا، وافق عليهم مجلس صيانة الدستور، وستجرى بالتزامن معها انتخابات مجلس خبراء القيادة.

 

وبحسب الدستور الإيرانى ومجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران ومنها التدقيق في المرشحين يحق لـ57 مليونا و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق، وتعد الانتخابات أول اختبار واستحقاق تخوضه طهران منذ الأزمات التى عصفت بها مؤخرًا عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى 3 يناير الماضى، ونهوض احتجاجات فى البلاد غاضبة جراء إسقاط الحرس الثورى طائرة ركاب أوكرانية تقل إيرانيين ومقتل جميع ركابها.

 

وبحسب مراقبون، فان التيار المحافظ سيكون الأوفر حظا في هذه الانتخابات إذ يشكل أغلب المرشحين من التيار المحافظ بعد استبعاد صيانة الدستور أكثر من 90% من مرشحى التيار الاصلاحى وذلك وفقا لبيان سابق للمجلس الأعلى لوضع سياسات الجبهة الإصلاحية.

 

وقال الإصلاحيون إنهم لن يقدموا قوائم مرشحين للتنافس على مقاعد العاصمة، في حين يعانى التيار المحافظ رغم كثرة مرشحيه التشتت وتنافس داخلى شرس.

 

وفقا للمعطيات وحصص مرشحى التيارين، فان امتناع الإصلاحيين من تقديم قوائم للتنافس على مقاعد العاصمة طهران البالغ عددها 30 مقعدا، ينبئ ببرلمان جديد بتركيبة تختلف تماما عن تركيبة الأربع سنوات الماضية، ومرجح أن يفقد المعسكر الإصلاحي الأغلبية فى هذه الدورة البرلمانية التى تمتد لـ 4 سنوات، ولاسيما مقاعد طهران التى حصلوا عليها فى الانتخابات البرلمانية السابقة فبراير 2016، وفاز آنذاك حلفاء الرئيس حسن روحاني وائتلاف المعتدلين والاصلاحيين بكل المقاعد المخصصة للعاصمة طهران في البرلمان.

 

فقدان التيار الإصلاحى مقاعد العاصمة أمر بات شبه مؤكد، ويعنى أن البرلمان الإيرانى المقبل لن يكون على وفاق مع الرئيس روحاني المحسوب على المعتدلين وقد يكون سيفا على رقبته في حال طرحت الأغلبية المتشددة "الكفاية السياسية للرئيس التي ينص عليه الدستور ".

 

فقدان هذا التيار للاغلبية داخل البرلمان، سيكون له دلالة كبرى وهى أنه سيفقد القدرة على تحديد الاتجاه السياسى للبرلمان، وأن التيار الأصولى هو من سيمتلك بوصلة البرلمان السياسية لـ 4 سنوات المقبلة.


ايران

انتخابات برلمانية

انتخابات تشريعية فى ايران

البرلمان الايرانى

التيار الاصولى

الاصلاحيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبيل الانتخابات البرلمانية شائعات الاستقالة والتفاوضات مع ترامب تحاصر روحانى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:45 م

معارك الانتخابات التشريعة تشعل إيران.. خلافات المعسكر الأصولى تزداد مع تنافس داخلى يتزامن واقتراب الاقتراع.. والجبهة الإصلاحية تأبى الابتعاد عن السياسة رغم قلة مرشحيها.. وتوقعات ببرلمان جديد ذو أغلبية متشددة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:14 ص

إصلاحيو إيران يمتنعون عن تقديم قوائم انتخابية فى طهران بالانتخابات البرلمانية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة