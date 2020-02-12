سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة السودانية: مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية أمام العدالة موقف متفق عليه

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:14 م
الحكومة السودانية: مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية أمام العدالة موقف متفق عليه رئيس الحكومة السودانية حمدوك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمى باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن موافقة الحكومة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية، أمام العدالة، هو موقف تفاوضى متفق عليه، وليس موقفا معزولا، وكان عضو مجلس السيادة بالسودان، الناطق باسم وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام، محمد حسن التعايشي، أعلن أمس أن وفدى الحكومة وحركات دارفور، اتفقا على مثول من صدرت فى حقهم أوامر قبض، أمام المحكمة.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت قبل سنوات أوامر قبض فى حق 4 مسئولين سابقين، أبرزهم الرئيس السودانى السابق عمر البشير، وقال صالح، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء إن هذا الموقف تم الاتفاق عليه فى المجلس الأعلى للسلام، والذى يضم أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، بجانب خمسة وزراء، وعدد من الشخصيات العامة من بينهم رئيس المفوضية.


وأضاف أن المجلس يناقش المواقف التفاوضية قبل بدء جولات التفاوض، موضحا أن هذا الموقف يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالى من المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، وأن قوى الحرية والتغيير ، الحاضنة السياسية للحكومة، كانت شاركت فى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للسلام، وقال صالح، إن هذا الأمر "خطوة كبيرة فى سبيل تحقيق السلام"، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن صناعة السلام بمعزل عن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ولا يمكن تحقيق التعافى والتعايش السلمي، بدون محاسبة الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين العزل.

يذكرأن، قال مصدر بوزارة النفط اليوم الأربعاء إن السودان سيرفع سعر البنزين المباع تجاريا في بعض محطات الوقود إلى 28 جنيها سودانيا (55 سنتا أمريكيا) للتر من 6 جنيهات بدءا من منتصف فبراير، وستظل الحكومة تدعم البنزين المباع بالسعر الجديد بنسبة 50 في المئة من تكلفته.


السودان

الجنائية الدولية

عمر البشير

أخبار السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة