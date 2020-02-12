سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة السودانية: لسنا قلقون بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء المعنى بالعقوبات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:41 م
الحكومة السودانية: لسنا قلقون بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء المعنى بالعقوبات الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الحكومه السودانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الحكومة السودانية، أنها ليست قلقة بشأن قرار مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية فريق الخبراء الذى يساعد نظام العقوبات على السودان لمدة عام جديد، وعزا فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية، قرار مجلس الأمن إلى عدم التوصل لاتفاق سلام نهائى حتى الآن.
 
وقال صالح، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن حكومة السودان ليست قلقة جراء هذه الخطوة، ولا ترى فيها شيئا جديدا، لافتا إلى أن عملية التمديد هى إجراء روتينى تقوم به الأمم المتحدة.
 
وأضاف، فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام، أنه بمجرد توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة الاتحاد الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة "يوناميد" من دارفور، وإخراج السودان من الفصل السابع، ستنتهى مهمة فريق الخبراء، مؤكدا أن مهمة فريق الخبراء ستنتهى عندما يتم توقيع اتفاق سلام.
 
و فى سياق أخر، أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حرص الحكومة الانتقالية على ترسيخ حكم القانون، واقامة نموذج لحكم ديمقراطى تعددى فى البلاد، مشددا على أن كل من ارتكب فظائع سيقدم للعدالة.
 
وقال رئيس مجلس السيادة، لدى لقائه بالقصر الجمهورى اليوم الاربعاء، مع كينيث روث، المدير التنفيذى لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة ملتزمة باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة فى كل أنحاء السودان.
 
وأوضح روث، فى تصريحات صحفية، أنه أجرى لقاء مثمرا مع رئيس مجلس السيادة، هنأه خلاله على الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة تجاه بناء دولة القانون والديمقراطية.
 
وقال كينيث إن الفريق البرهان أكد خلال اللقاء أن كل من ارتكب فظائع خلال الثلاثين سنة الماضية سيقدم للعدالة، مضيفا أن البرهان يملك فرصة فريدة لقيادة السودان من خلال ترسيخ دولة القانون، وتقديم نموذج للحكم الديمقراطي.
 

السودان

الحكومه السودانيه

مجلس السياده

مجلس الامن الدولى

مجلس الامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة