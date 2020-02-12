سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأم البطل الحقيقى.. منحوتة بإحدى دول أوروبا الشرقية تشعل رواد سوشيال ميديا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:59 م
الأم البطل الحقيقى.. منحوتة بإحدى دول أوروبا الشرقية تشعل رواد سوشيال ميديا الأم البطل الحقيقى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول رواد سوشيال ميديا صورة التقطت لعمل فني نفذ في إحدى دول أوروبا الشرقية بعنوان «الأم البطل الحقيقي»، حيث يُبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها الأم أثناء رعايتها لأطفالها وتحملها الكثير في سبيل المحافظة على راحة أسرتها، وجسد التمثال المنحوت رمزياً عن المهام والالتزامات التي تثقل كاهل الأم حتى انحنى ظهرها وهي تحاول أن تداعب ابنتها الصغيرة.

وتباينت ردود فعل المستخدمين على مواقع التواصل ما بين مؤيد ورافض للفكرة الرمزية التي يُشير إليها العمل الفني وتسعى إلى تكريس صورة ذهنية ثابتة حيال دور المرأة في مقابل إقصاء الأب، وقالت نوفان سمير عبر منشور في فيسبوك «الأم هي الحياة فإذا ذهبت فلا حياة بعدها».

بينما تساءل محمد الأحمد من الغاية والهدف الرئيس من تهميش الإعلام للأب الذي يُقلص دوره على الرغم من الجهد الذي يبذله لتوفير الدعم لأسرته، إلى ذلك، اتجهت آية جمال إلى تبني رأي متزن ذاكرة «الأب والأم يبذلان نفس الجهد لإسعاد أبنائهما وإن غلبت الأم بسبب تحملها آلام الولادة والحمل، فلا ننسى فضل الأب في تحمل ضغوط الحياة الصعبة لتوفير الدعم المادي».

واتخذ عمر إسلام موقفاً ساخراً بقوله «هذا العمل يعبر عن صورة الأم سنة 1950».

وعلى الجانيب الأخر، تبقى غريزة الأمومة واحدة في كل العالم وإن اختلفت الأشكال والألوان واللغات ولكن تظل الأم هدفها الأول الحفاظ على أبناءها ومنع أي ضرر من المحتمل أن يصيب أطفالها، هذا ما برهنت عليه أم صينية تكافح من أجل الحفاظ على أبناءها من الإصابة بفيروس كورونا، حيث ابتكرت طريقة جديدة طريفة لحماية أبنائها من مخاطر العدوى بفيروس كورونا المتفشي في مدن الصين حاليا.

وقامت الأم الصينية في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصناعة أكياس بلاستيكية على حجم أبناءها، ووضعت أطفالها داخل الأكياس قبل أن تبعثهم للعب مع أصدقائهم كطريقة جديدة لحماية أبنائها من فيروس كورونا ومخاطر العدوى التي تعد الأكثر انتشارا بين الصينيين.


الأم البطل الحقيقى

تمثال

أوروبا

الأم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة