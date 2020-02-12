الأم البطل الحقيقى.. منحوتة بإحدى دول أوروبا الشرقية تشعل رواد سوشيال ميديا

وتباينت ردود فعل المستخدمين على مواقع التواصل ما بين مؤيد ورافض للفكرة الرمزية التي يُشير إليها العمل الفني وتسعى إلى تكريس صورة ذهنية ثابتة حيال دور المرأة في مقابل إقصاء الأب، وقالت نوفان سمير عبر منشور في فيسبوك «الأم هي الحياة فإذا ذهبت فلا حياة بعدها».

بينما تساءل محمد الأحمد من الغاية والهدف الرئيس من تهميش الإعلام للأب الذي يُقلص دوره على الرغم من الجهد الذي يبذله لتوفير الدعم لأسرته، إلى ذلك، اتجهت آية جمال إلى تبني رأي متزن ذاكرة «الأب والأم يبذلان نفس الجهد لإسعاد أبنائهما وإن غلبت الأم بسبب تحملها آلام الولادة والحمل، فلا ننسى فضل الأب في تحمل ضغوط الحياة الصعبة لتوفير الدعم المادي».

واتخذ عمر إسلام موقفاً ساخراً بقوله «هذا العمل يعبر عن صورة الأم سنة 1950».