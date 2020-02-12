الأم البطل الحقيقى.. منحوتة بإحدى دول أوروبا الشرقية تشعل رواد سوشيال ميديا

تداول رواد سوشيال ميديا صورة التقطت لعمل فني نفذ في إحدى دول أوروبا الشرقية بعنوان «الأم البطل الحقيقي»، حيث يُبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها الأم أثناء رعايتها لأطفالها وتحملها الكثير في سبيل المحافظة على راحة أسرتها، وجسد التمثال المنحوت رمزياً عن المهام والالتزامات التي تثقل كاهل الأم حتى انحنى ظهرها وهي تحاول أن تداعب ابنتها الصغيرة.
وعلى الجانيب الأخر، تبقى غريزة الأمومة واحدة في كل العالم وإن اختلفت الأشكال والألوان واللغات ولكن تظل الأم هدفها الأول الحفاظ على أبناءها ومنع أي ضرر من المحتمل أن يصيب أطفالها، هذا ما برهنت عليه أم صينية تكافح من أجل الحفاظ على أبناءها من الإصابة بفيروس كورونا، حيث ابتكرت طريقة جديدة طريفة لحماية أبنائها من مخاطر العدوى بفيروس كورونا المتفشي في مدن الصين حاليا.
وقامت الأم الصينية في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصناعة أكياس بلاستيكية على حجم أبناءها، ووضعت أطفالها داخل الأكياس قبل أن تبعثهم للعب مع أصدقائهم كطريقة جديدة لحماية أبنائها من فيروس كورونا ومخاطر العدوى التي تعد الأكثر انتشارا بين الصينيين.
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