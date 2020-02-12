الأمن التونسى يقبض على تكفيريين جنوب شرق البلاد

وكالات

ألقت قوات الأمن بمحافظة مدنين بالجنوب الشرقى لتونس، القبض على عنصرين تكفيريين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أمس الثلاثاء، أنه اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، مشيرًا إلى أن الموقوفين صادر بشأنهما أحكام قضائية سابقة.

تمكنت قوات الأمن التونسية من ضبط وكر لعناصر إرهابية بمرتفعات جبال (ولاية القصرين) وسط غربي البلاد، يحتوى على كمية من الألغام والمعدات التى يستخدمها الإرهابيون فى صنع المتفجرات، وذكرت وزارة الداخلية، أمس ، الثلاثاء، أنه إثر توفر معلومات كشفت المصلحة الجهوية المختصة بالقصرين عن هذا المخيم في المكان المعروف بـ"شعبة وادي الديار" داخل جبل سمامة، حيث تم العثور على ألغام مختلفة الأحجام ومعدات لصنع المتفجرات بنية استعمالها لاحقا في تنفيذ أعمال نوعية وإرهابية.

وأوضحت أنه تم التّنسيق فى هذا الغرض مع القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب ووحدات الحرس والجيش التونسي بالقصرين.

يذكر أن وحدات من الأمن بمدينة جمال بمحافظة المنستير وسط شرق تونس، ألقت القبض على ثلاثة عناصر إرهابية ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن العناصر الثلاث صادرة بشأنهم أحكام بالسجن من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، لافتًا النظر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.