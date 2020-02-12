افتتاح وحدة معلومات مركزية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث حول افتتاح وحدة المعلومات المركزية بالمعهد، التى افتتحها نيابة عن الوزير الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء مجلس إدارة المعهد.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، اليوم الأربعاء إلى أنه تم إنشاء الوحدة تماشيا مع سياسة الدولة فى ميكنة وتطوير نظم المعلومات، خاصة فى خدمة البحث العلمى، وفى إطار إستراتيجية وزارة البحث العلمى (2030)، وتأكيدا للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التى تم البدء فى تطبيقها فى مصر مؤخرا.

وأوضح التقرير أن الوحدة ستقوم بخدمة نظام إدارة البحث العلمي وخدمات المستشفى المميكن (Hospital Management System HMS) الذي يقوم المعهد بتفعيله حاليا.

وذكر البيان أن وحدة المعلومات المركزية ستقوم بخدمة نظم المراقبة التي تم تركيبها في المعهد مؤخرا، كما أنه من المقرر ربط شبكة معلومات المعهد بالشبكات المماثلة في هيئات ومؤسسات وزارة البحث العلمي؛ لتيسير تبادل المعرفة بين الباحثين في تلك الجهات.