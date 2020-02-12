استجابة لـ"سيبها علينا".. تركيب أغطية بالوعات الصرف الصحى فى القليوبية (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم توجيه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالتعاون مع مجلس مدينة كفر شكر، بسرعة تركيب أغطية بالوعات الصرف الصحي بكفر على شرف الدين التابع للمدينة، وخاصة بعد الشكاوى التي تم نشرها بالأمس على موقع "اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" التي أطلقها الموقع.

وقال "الهجان" لـ "اليوم السابع"، أنه تم على الفور نزول أعضاء الجهاز للقرية وحصر عدد البالوعات التي لا توجد لها أغطية وتم على الفور البدء في تركيبها حفاظا على صحة المواطنين بالقرية من السقوط بها، ومنعا لوقوع أية كوراث نتيجة عدم وجود أغطية لها.

وكان قد أرسل القارئ محمد حسين السيد على، عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، من وجود بلوعة بدون غطاء بقرية كفر على شرف الدين مركز كفر شكر محافظة القليوبية. وكتب القارئ فى شكواه أن الشارع يوجد به ثلاث بالوعات صرف صحى بدون غطاء، والشارع بدون إنارة مما قد يتسبب فى كارثة حال وقوع أحد المواطنين بداخلها.

وقال القارئ عبر رسالته لصحافة المواطن:"نعانى انتشار بالوعات الصرف الصحى المفتوحة بدون غطاء بشوارع القرية منذ مدة طويلة، ما يهدد حياة المارة ، بقرية كفر على شرف الدين بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية وناشد القارئ المسئوين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية باغلاق هذه البالوعات ، حفاظا على حياة المواطنين من الخطر".

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".



تركيب أغطية لبالوعات بكفر على شرف الدين فى القليوبية



تركيب أغطية لبالوعات بكفر على شرف الدين فى القليوبية



تركيب أغطية لبالوعات بكفر على شرف الدين فى القليوبية



تركيب أغطية لبالوعات بكفر على شرف الدين فى القليوبية



تركيب أغطية لبالوعات بكفر على شرف الدين فى القليوبية