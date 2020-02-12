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اتحاد بنوك مصر: خدمات الاستعلام عن السجل التجارى للقطاع المصرفى سيخدم المستثمرين

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:53 م
اتحاد بنوك مصر: خدمات الاستعلام عن السجل التجارى للقطاع المصرفى سيخدم المستثمرين احتفالية وزارة التموين لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى
كتب مدحت وهبة - تصوير عمرو مصطفى

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قال هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، إنه تم تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجارى للقطاع المصرفى والتى تأتى تفعيلا البروتوكول الذى تم توقيعه فى يوليو الماضى فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيا لعملاء البنوك.

جاء ذلك خلال احتفالية جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030، كما حضر العديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.

وأضاف عز العرب، أن مشروع إتاحة خدمات السجل التجارى لقطاع البنوك ضمن جهود الحكومة نحو تحقيق استيراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ولى إطار العمل على تحقيق التنافسية والتنوع الاقتصادى، لافتا إلى أن تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجارى للقطاع المصرفى سيكون له مردود كبير على القطاع المصرفى حيث سيؤدى إلى للتيسير على جمهور المستثمرين والمتعاملين مع البنوك بما يتماشى مع توجهات البنك المركزى فضلا عن التوافق مع توجهات الدولة لى التحول الى النظام المعلوماتى الرقمى وترسيخ مفهوم الشمول المالى كما يؤدى إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصرية تتيح المؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى وقاعدة بيانات كاملة للمنشآت الاقتصادية المسجلة بالسجل التجارى.

وتابع رئيس اتحاد بنوك مصر: "بالإضافة إلى العمل على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للائتمان بتوفير المعلومات الدقيقة لاتخاذ قرار التمويل أو منح الائتمان على أساس شى سليم فضلا عن التيسير فى تقديم الخدمات للمستفيدين بدقة عالية بجانب دعم جهود الدولة لتحقيق الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد">


اتحاد بنوك مصر مصر

هشام عز العزب

تدشين خدمات السجل التجاري

القطاع المصرفي

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