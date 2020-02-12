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إحالة 22 من العاملين بالوحدة الصحيه بسمنود للتحقيق لتركهم العمل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:46 م
إحالة 22 من العاملين بالوحدة الصحيه بسمنود للتحقيق لتركهم العمل جولة رئيس مدينة سمنود بالوحدة الصحية بقرية محلة خلف
الغربية – عادل ضرة

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أحال اللواء علاء الدين يوسف رئيس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، 22 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية محلة خلف، بينهم 14طبيبا للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى قام بها اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية محلة خلف، رافقه لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة، ولاحظ رئيس المدينة خلال جولته ترك 22 من العاملين بالوحدة الصحية بينهم 14 طبيبا للعمل، فتم التشطيب عليهم وإحالتهم للتحقيق.

كما تبين أثناء الزيارة سوء حالة المبنى، وكذلك سوء حالة كرسى عيادة الأسنان وعدم انتظام العمل، وتم إعداد تقرير ورفعه لمحافظ الغربية .

وكان اللواء علاء يوسف رئيس مدينة سمنود، قد أحال، 22 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية ميت عساس، بينهم 19 طبيبا للتحقيق لتركهم للعمل .

جاء ذلك زيارته المفاجئة للوحدة الصحية لمتابعة سير العمل بها ومدى انتظام العاملين بها فى أداء عملهم، وخلال الزياره تفقد جميع أقسام الوحدة وتبين أثناء الزيارة نظافة الوحدة وكثرة عدد المترددين، وبفحص دفاتر الحضور والانصراف تبين ترك 22 من العاملين بها بينهم 19 طبيبا للعمل، فقرر إحالتهم للتحقيق.

من ناحيه اخرى أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، على تركيب لوحات إرشادية مضيئة فى مداخل المستشفيات، بتوجيهات من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، باسماء الاطباء المتواجدين فى الاستقبال او العيادات الخارجية، وتعميم الفكرة على جميع المستشفيات، حتى يتمكن المريض من معرفة الطبيب الذى وقع الكشف الطبى عليه فى العيادة الخارجية او الاستقبال، او التواصل للطبيب فى حالة عدم وجوده عن طريق الاستعلامات.

 ومن جانب آخر قاد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، حملات نظافة بشوارع بمدينة المحله الكبرى، بالتنسيق مع حى أول وثان المحلة، لرفع تراكمات القمامه والاتربه، حيث تم رفع القمامه المتراكمه بمنتصف الطريق بمنطقتى أبو دراع وبسيسه، ورفع الأتربه على جانبى طريق المحله - طنطا - والمشحمه - شارع البحر- كوبرى الفريق رضا حافظ .

كما تابع رئيس مدينة المحلة أعمال الجمع المنزلى للقمامة بمنطقة المنشيه الجديده ومنشيه البكرى، وإنهاء مشكلة القمامة المتراكمه بمنطقة أبو شاهين التابعه لحى أول المحلة.

 

حملات نظافة بشوارع الغربية (1)
حملات نظافة بشوارع الغربية 

 

حملات نظافة بشوارع الغربية (2)
حملات نظافة بشوارع الغربية 

 

حملات نظافة بشوارع الغربية (3)
حملات نظافة بشوارع الغربية

 

حملات نظافة بشوارع الغربية (4)
حملات نظافة بشوارع الغربية 

 

حملات نظافة بشوارع الغربية (5)
حملات نظافة بشوارع الغربية

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