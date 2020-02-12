إتش.سى المصرية تدير 3 صفقات استحواذ بنحو 300 مليون دولار فى النصف الأول

قال رئيس مجلس إدارة شركة إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية، إن شركته تلعب دور المستشار المالي لنحو ثلاث صفقات استحواذ خلال النصف الأول من هذا العام بنحو 300 مليون دولار.

وأضاف حسين شكري الذي يملك 63 بالمئة من أسهم إتش.سي في مقابلة مع رويترز جرت بمكتبه على مشارف القاهرة أن شركته لن تعمل في قطاعات أخرى بالأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف تلك التي تعمل بها بالفعل، لأسباب خاصة بالشركة.

وقال إن الشركة ستبدأ أولى صفقات الاستثمار المباشر خلال النصف الأول بالاستحواذ على حصة بشركة خدمات مصرية مقابل نحو 25 مليون دولار.

وإتش.سي هي أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، وتعمل في مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في مصر والإمارات العربية المتحدة، ويبلغ حجم الأصول التي تديرها نحو سبعة مليارات جنيه.

وقال شكري "غيرنا استراتيجية إتش.سي... نركز على الاستثمار المباشر وأنشطة بنوك الاستثمار وخاصة في الخليج. مستمرون في الخدمات التقليدية الأساسية في سوق المال وده الطريق الأصعب.

"أول صفقة في الاستثمار المباشر ستكون خلال النصف الأول من هذا العام...نشتري حاليا حصة في شركة خدمية مصرية باستثمارات في حدود 25 مليون دولار".

وتشمل الأنشطة المالية غير المصرفية التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتأمين والتمويل العقاري والتخصيم وغيرها.

وأضاف شكري أن شركته تسدي المشورة المالية في "ثلاث صفقات استحواذ. الأولى في مجال التعليم لمستثمر إماراتي يشتري شركة في السعودية والثانية في المجال الغذائي لمستثمر أوروبي يشتري شركتين إحداهما في مصر والأخرى في الأردن.

"الصفقة الثالثة لمستثمر سعودي يشتري شركة أغذية في الإمارات... صفقة السعودية ستنتهي في مارس (آذار) والبقية قبل النصف الأول من هذا العام. قيمة الصفقات الإجمالية نحو 300 مليون دولار".