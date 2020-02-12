أهالي المحلة يطالبون بإنقاذ مسنة تفترش الطريق أمام المستشفى العام

ورصد" اليوم السابع" جلوس السيدة بالطريق العام، لاستعطاف المارة، والمبيت على الرصيف فى الليل.

وطالب المواطنون وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الغربية بالتدخل لإنقاذ السيدة المسنة، ونقلها لإحدى دور رعاية المسنين.

من ناحية أخرى تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، تحت إشراف أمانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، من إنقاذ مسن بعد افتراشه أحد شوارع مدينة طنطا فى البرد، فى حالة سيئة وتدهور حالته الصحية، وتم نقله لمستشفى المنشاوى العام بطنطا لتلقى العلاج اللازم، وبعد إيداعه بدار رعاية المسنين والعجزة عقب تحسن حالته.

كانت وحدة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، قد تلقت بلاغا بتواجد مواطن بلا مآوي يفترش الطريق بمدينة طنطا، وانتقل على الفور مسئولي التدخل السريع لمكان البلاغ، وتبين أن المذكور فى حالة عامه سيئة، وتم نقله بسيارة اسعاف لمستشفى المنشاوى بطنطا، ومتابعة حالة الصحية بإشراف فريق طبي بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور متولى ابو راية مدير المستشفى، حتى استقرت حالة المريض الصحية، وتم إعداد تقرير عن الحالة، وتم نقله بعد ذلك بسيارة اسعاف لدار رعاية المسنين والعجزة بطنطا.

وكانت وحدة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد ابو المجد رئيس وحدة التدخل السريع بالمديرية تحت اشراف اماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، قد تدخلت لإنقاذ سيده مسنه من الشارع بعد العثور عليها في حاله سيئه تتجول في شارع المعتصم بطنطا ونقلها لمستشفي طنطا الجامعي وتوقيع الكشف الطبي عليها وتبين انها تعاني من اضطراب نفسي وتم تسليمها لنجلها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لسيده مسنه بشارع البحر من المعتصم في حاله سيئه وترتدي ملابس رديئه وتعاني من البرد الشديد.

وعلي الفور كلفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي رئيس فريق التدخل السريع بالمديرية بالتعامل مع الحالة وتم التوجه اليها ونقلها لمستشفى طنطا الجامعي لعمل الفحوصات الطبية لها وتبين أن السيدة تحمل حقيبه يد وبالبحث تبين وجود مبلغ3400 جنيه بداخلها وبطاقة الرقم القومى الخاصه بها وانها تدعي ثناء محمد الفقى وبطاقة التأمين الصحى وبطاقة تموين وأنها تبلغ من العمر 70 عاما وان لها ابن يدعى "امير "وتوجهوا وتم الاتصال به واحضاره و أخذ التعهد عليه بحسن رعاية الأم حيث أن الأم تعانى من اضطراب نفسى.