سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى قرية أبو عوينات بالشرقية يطالبون بإزالة المطبات البدائية.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:00 ص
أهالى قرية أبو عوينات بالشرقية يطالبون بإزالة المطبات البدائية.. صور قرية أبو عوينات بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب عدد من أهالى قرية أبو عوينات، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد من سوء حالة الطريق العام، الذى يربط القرية بقرى أخرى، وقال "على الوزير" أخصائى أول صحافة وإعلام بإدارة أولاد صقر التعليمية، ومن أبناء مدينة صقر، إن قرية أبو عوينات سقطت من حسابات المسئولين، وهى تقع فى شمال الشرقية، بمركز أولاد صقر، تضم العديد من العزب " أبوراشد، بنوى، المحمودية، شكرى، البغدادى شنودة" على طريق بطول 9 كم تقريباً وتربط بين كوبرى زلعوم، وكوبرى بصان الحجر أبو راجح بأولاد صقر.

 

وتابع على الوزير أن القرية تعانى منذ سنوات من إهمال فى الطريق الرئيسى الذى يتحمل فوق طاقته من مرور سيارات النقل الثقيل والطريق منهار وبه انهيارات ومطبات بدائية وحفر، مما يتسبب فى العديد من الحوادث بشكل متكرر "طريق الموت" ويحتاج الطريق إلى تحجير ورصف فى أسرع وقت.

 

وناشد عدد من أهالى القرية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بسرعة التدخل ومساعدتهم فى رصف الطريق، خاصة لتخفيف النفقات عليهم لقيامهم فى فترة الشتاء بتأجير لودر لتمهيد الطريق وتسهيل الحركة عليه، وخاصة فترة سقوط الأمطار تنعدم الحركة عليه تمام.

 

مبادرة "سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص في الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

رية أبو عوينات بالشرقية (3)
 
رية أبو عوينات بالشرقية (4)
 
رية أبو عوينات بالشرقية (1)
 

مصر

اخبار مصر

اخبار مصرية

سبها علينا

قرية الحجاية

مركز شباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا

الطقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا

"فى 5 خطوات".. يجوز إثبات المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله وفقا للقانون

"فى 5 خطوات".. يجوز إثبات المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله وفقا للقانون

4 أسباب دفعت البرلمان لرفض تضمين "الفضائيات" فى تعريف الكيانات الإرهابية

4 أسباب دفعت البرلمان لرفض تضمين "الفضائيات" فى تعريف الكيانات الإرهابية

الصحة: إجراء أكثر من 387 ألف عملية جراحية عاجلة بمبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء أكثر من 387 ألف عملية جراحية عاجلة بمبادرة قوائم الانتظار

التعليم: تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات قبل إبريل المقبل

التعليم: تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات قبل إبريل المقبل

20 حقا مكتسبا لذوى الهمم فى قانون الإعاقة الجديد.. اعرف التفاصيل

20 حقا مكتسبا لذوى الهمم فى قانون الإعاقة الجديد.. اعرف التفاصيل

جامعة عين شمس: توزيع بوسترات تعريفية بـفيروس كورونا وطرق الوقاية.. صور

جامعة عين شمس: توزيع بوسترات تعريفية بـفيروس كورونا وطرق الوقاية.. صور

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 حالة

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 حالة

صدق أو لا تصدق.. أعداد المصريين ترتفع 407 نسمة فى أقل من 24 ساعة

صدق أو لا تصدق.. أعداد المصريين ترتفع 407 نسمة فى أقل من 24 ساعة

التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة