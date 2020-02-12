أهالى قرية أبو عوينات بالشرقية يطالبون بإزالة المطبات البدائية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من أهالى قرية أبو عوينات، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد من سوء حالة الطريق العام، الذى يربط القرية بقرى أخرى، وقال "على الوزير" أخصائى أول صحافة وإعلام بإدارة أولاد صقر التعليمية، ومن أبناء مدينة صقر، إن قرية أبو عوينات سقطت من حسابات المسئولين، وهى تقع فى شمال الشرقية، بمركز أولاد صقر، تضم العديد من العزب " أبوراشد، بنوى، المحمودية، شكرى، البغدادى شنودة" على طريق بطول 9 كم تقريباً وتربط بين كوبرى زلعوم، وكوبرى بصان الحجر أبو راجح بأولاد صقر.

وتابع على الوزير أن القرية تعانى منذ سنوات من إهمال فى الطريق الرئيسى الذى يتحمل فوق طاقته من مرور سيارات النقل الثقيل والطريق منهار وبه انهيارات ومطبات بدائية وحفر، مما يتسبب فى العديد من الحوادث بشكل متكرر "طريق الموت" ويحتاج الطريق إلى تحجير ورصف فى أسرع وقت.

وناشد عدد من أهالى القرية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بسرعة التدخل ومساعدتهم فى رصف الطريق، خاصة لتخفيف النفقات عليهم لقيامهم فى فترة الشتاء بتأجير لودر لتمهيد الطريق وتسهيل الحركة عليه، وخاصة فترة سقوط الأمطار تنعدم الحركة عليه تمام.

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