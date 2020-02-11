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وصفة العطار لمواجهة فيروس كورونا.. وسر ينسون النجمة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:14 م
وصفة العطار لمواجهة فيروس كورونا.. وسر ينسون النجمة ينسون النجمة
تقرير عزوز الديب

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في ظل القلق المتزايد من فيروس كورونا، تظهر بالطبع بعض الأعشاب الطبيعية، التي تقي من نزلات البرد وترفع المناعة الطبيعية للجسم، وتشكل عاملا رئيسيا لمواجهة الأمراض، وفقا آراء المتخصصين في الأعشاب.

ويقول محمد عبد الحى عطار، أنه يمكن الوقاية من نزلات البرد ورفع قوة الجهاز المناعي وبالتالي الحماية من فيروس كورونا، عن طريق عدد من الوصفات، يأتي على رأسها الينسون النجمة، الذي يعتبر مثل باقي أنواع الينسون ولكنه يختلف من حيث المميزات والشكل، وحينما تشتريه يجب أن تتأكد من أن البذور الخاصة به موجودة داخل شكل النجمة الخاص بالينسون، لأنها لها تأثير كبير في الحماية من الأمراض.

وأوضح أنه حينما ظهرت أنفلونزا الطيور والخنازير بدأ ينتشر ينسون النجمة وبالفعل كان له تأثيرا كبيرا في الحماية من تلك الأمراض، موضحا: أن هناك العديد من الأعشاب التي تواجه البرد والإنفلونزا مثل الينسون والقرفة والمرمرية وحبة البركة، وأكثر من نوع أعشاب ولكن الأقوى والأفضل هو ينسون النجمة.


الينسون النجمة

الوقاية من البرد

الوقاية من كورونا

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الأعشاب

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