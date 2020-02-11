وزير الرياضة يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء مركز شباب الشيخ إبراهيم بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشركة المنفذة لمركز شباب الشيخ إبراهيم، بالبدء الفوري في إنشاء المركز، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منه في أقرب وقت، حيث يقع مركز شباب الشيخ إبراهيم على مساحة 9 آلاف متر ،ويحتوي على حمام سباحة، ملعب خماسي، حديقة طفل، سور، مبني إجتماعي، غرف خلع ملابس ملحقة بحمام السباحة، وملعب متعدد الأغراض.

وفي نفس السياق ،تفقد وزير الرياضة يرافقه محافظ أسوان مركز شباب مدينة دراو حيث وجه وزير الرياضة، بضرورة إستكمال مدرجات الملعب القانوني، إنشاء غرف خلع ملابس أسفل المدرجات، مع تطوير مداخل المركز وتغطيتها بالانترلوك، وإنشاء حديقة أطفال متكاملة ، وذلك في إطار دعم وتطوير مراكز الشباب، وتحويلها لمركز خدمة مجتمعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقوم بزيارة وجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب بأسوان وتشمل حضور المهرجان الرياضي للنوبة.

، أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، ماراثون سباق الجرى السنوى بمركز نصر النوبة، تحت شعار "الرياضة حق للجميع"، وانطلق الماراثون من ميدان مركز شباب مدينة نصر النوبة وصولا إلى مركز شباب ابريم بمسافة نحو 5 كيلو متر، ضمن فاعليات " لأنى رجل " بمركز نصر النوبة والذى يدعم المرأة وحمايتها ضد العنف.

وأكد فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، أن المهرجان يشارك فيه 2000 متسابق من أهالى النوبة فى عدد من الألعاب والسابقات والتى تضم "ماراثون جرى ينطلق من ميدان الشرطة بنصر النوبة إلى مركز شباب إبريم، ونهائى مباريات خماسى كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية".