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الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:49 ص
خالد صلاح
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هل تشعر بألم فى الجانب الأيمن من البطن؟ اعرف الأسباب

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:00 ص
هل تشعر بألم فى الجانب الأيمن من البطن؟ اعرف الأسباب الم البطن
فاطمة ياسر

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إذا كنت تشعر بشكل مستمر بألم في جانبك الأيمن، عليك التعرف على الأسباب المؤدية لهذا الأمر، وفقا لموقع "thehealthy"، موضحا أن هناك 6 أسباب يجب التعرف على إجابتها قبل الذهاب للطبيب،  وهي منذ متى كان الألم هناك؟ متى بدأت؟ هل الشدة مستمرة أم أنها تأتي أم تذهب؟ هل تستيقظ من النوم وأنت تشعر بهذا الألم؟ هل هي حادة أم لا؟ هل يتغير عند قيامك بأي نشاط؟ ما الذي يجعلك تشعر بتحسن؟.

أكد التقرير أن الشعور بألم في الجانب الأيمن من البطن قد يتسبب في شعورك بعدم القدرة على التركيز، أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولكن لا تقلق لأن معظم الأسباب حميدة ومؤقتة مثل التهاب العضلات أو الغازات أو عسر الهضم، وإذا استمر الألم لفترة طويلة، عليك الذهاب للطبيب.

وأوضح التقرير، أنه في حالة تناول الخضروات الصلبية كالقرنبيط، أو الكرنب أو الفول وغيرها من الأطعمة الصلبية، وأيضا عند تغيرك لنظامك الغذائي يزداد فرص الإصابة والتعرض بألم في الجانب الأيمن في البطن نتيجة تراكم الغازات والتي تزيد من شعور بالألم.

وأشار التقرير، أن بعض الأشخاص يتعرضون للألم في الجانب الأيمن من البطن، عند تناول الأطعمة سريعا أو الإكثار من الكحوليات والقهوة والأطعمة الحمضية، وهنا يزداد إصابتك بعسر الهضم المسبب في حرقان المعدة العلوي، وعليك تجنب هذه الأطعمة ولكن في حالة استمرار الألم لمدة تزيد عن الأسبوعين فعليك الذهاب للطبيب.

وأثبتت بعض الدراسات الطبية، أن الشعور بألم في الجانب الأيم من المعدة قد يكون نتيجة للإصابة بشد أو تشنج عضلي، ناتج عن القيام بمجهود حركي كبير كممارسة الرياضة،  ولذا يجب التعرف علي السبب، وأوضحت الدراسات الأخرى أن ألم البطن في الجانب الأيمن قد يكون علامة على الإصابة بسرطان المعدة، ولذا يجب الذهاب للطبيب دائما.

 


الجانب الايمن من البطن

الم البطن

اسباب الم الجانب الايمن من البطن

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