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خالد صلاح
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مصرفية كويتية: الإصلاحات الاقتصادية أثمرت عن تزايد معدلات الثقة فى السوق المصرية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:36 ص
مصرفية كويتية: الإصلاحات الاقتصادية أثمرت عن تزايد معدلات الثقة فى السوق المصرية بنك الكويت الوطنى
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أكدت نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطنى- مصر شيخة البحر، أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، أثمرت عن تزايد معدلات الثقة فى السوق المصرية، وأضافت البحر – فى بيان صحفي، بمناسبة صدور النتائج المالية السنوية لبنك (الوطنى – مصر) عن عام 2019 – أن (الوطنى – مصر)، يشكل الآن أحد الأسواق الرئيسية لتنمية أعمال المجموعة .. مشيرة إلى أن النمو القوى الذى يحققه البنك عاما تلو الآخر، يثبت من جديد صحة رهان مجموعة الوطنى منذ أكثر من 12 عامًا، على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة فى السوق المصري.
 
وأوضحت أن (الوطني- مصر)، أصبح له بصمة كبيرة داخل القطاع المصرفى المصري، كما أنه يعد من بين الأسرع نموا فى السوق المصرفية المصرية، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التى تؤكد فى الوقت ذاته السير بشكل جيد نحو التوسع فى هذا السوق، وشغل مكانة أكثر تقدما بين البنوك المصرية.
 
وأكدت نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، أن البنك يعمل فى الوقت الراهن على تعزيز حصته السوقية فى السوق المصري، من أجل تحقيق مزيد من النمو والتكامل بين عملياته الدولية، وبما يخدم استراتيجية تنويع مصادر الدخل التى ينتهجها البنك، خاصة أن مساهمة (الوطنى – مصر) تبلغ الآن قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية فى أرباح المجموعة.
 
وأشارت البحر إلى أن (الوطني- مصر) يستهدف تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها، للاستجابة لطلب السوق المتزايد؛ وذلك إلى جانب الاهتمام الكبير بتشجيع القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها، بحيث تغطى المزيد من المناطق الجغرافية بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء.
 
كانت مجموعة بنك الكويت الوطني، قد أعلنت تحقيق فرع البنك (الوطنى – مصر)، 2.16 مليار جنيه (بما يعادل 39.6 مليون دينار) أرباحا صافية فى 2019، مقارنة مع 2.002 مليار جنيه (34.2 مليون دينار) فى 2018، بنمو 8.31%، فيما ارتفع صافى القروض والتسهيلات للعملاء بنسبة 5.40%، ليبلغ 31.55 مليار جنيه، وارتفعت ودائع العملاء إلى نحو 51.57 مليار جنيه.
 
تجدر الإشارة إلى أن بنك (الوطنى – مصر)، لديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 52 فرعا فى مختلف المحافظات والمدن المصرية، منها القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية فى مدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، فضلا عن كونه من البنوك القليلة داخل السوق المصرى التى لديها ترخيص إسلامى بجانب الترخيص التقليدي؛ حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية.
 

الكويت

مصر

الاقتصاد المصرى

بنك الكويت الوطنى

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