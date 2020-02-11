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لأول مرة بالجامعات.. المنصورة تستعد لإطلاق المهرجان الرقمى الأول للمواهب 2020

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:28 م
لأول مرة بالجامعات.. المنصورة تستعد لإطلاق المهرجان الرقمى الأول للمواهب 2020 اجتماع نائب رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية – فريق المحافظات

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عقد الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا مع اللجنة العليا المنظمة لمهرجان المنصورة الرقمى الأول للمواهب 2020،لبحث الترتيبات النهائية لإطلاق المهرجان، والذى تنظمه جامعة المنصورة خلال الفترة من 15 فبراير – 1 ابريل، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ينظم المهرجان برئاسة الدكتور محمد عطية البيومى، الدكتورة ولاء عبد الفتاح مقرر المهرجان.

وأكد الدكتور محمد عطية أن المهرجان يعد نشاط طلابى رقمى غير تقليدى ويعد الأول من نوعه بالجامعات المصرية وهو نشاط قمى لتنمية الابداع الطلابى يجمع بين الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، من خلال إتاحة الفرصة للأعمال الفنية الطلابية لإظهار أفضل المواهب فى المجالات المختلفة وعرضها من خلال إطلاق موقع إلكترونى تحت اسم talent .mans.edu.eg

كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم فى مختلف المجالات ويتضمن المهرجان مجالات "القرآن الكريم ، المجالات الأدبية بحث مقالى" ، الشعر " العامية – الفصحى – كلمات الأغانى " الرواية ، "القصة القصيرة"  المجال الفنى ويتضمن "الإنشاد الدينى والترانيم ، الغناء الفردى ، العزف الموسيقى ، الأفلام القصيرة "، مجال الفنون التشكيلية مجال التصوير الفوتوغرافى ، تصوير المعالم الأثرية .

وأضاف أن المهرجان يأتى فى إطار التحول الرقمى لمختلف الخدمات الطلابية التى تقدمها الجامعة ومنها الأنشطة الطلابية وتحويلها إلى أنشطة طلابية إبداعية رقمية وخلق روح التنافس والابداع بين الطلاب .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا المنظمة تضم كلا من الدكتور شريف كشك مدير مركز التقنية، محمد عبد اللطيف الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ولاء عبد الفتاح منسق الأنشطة الطلابية الخارجية، الدكتور أحمد أنور العدل منسق الأنشطة الطلابية الداخلية، الدكتور محمد صبرى سرايا منسق فريق طلاب من أجل مصر، إبراهيم فهمى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، محمد أبو النصر مدير إدارة المدن الجامعية ، وهانى الهلالى المشرف على المركز الإعلامى، وسلامة أشرف رئيس اتحاد الطلاب .

 

 

 


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