قتلى وجرحى فى تفجير إرهابى بمحيط أكاديمية عسكرية بالعاصمة الأفغانية كابول

كابول (رويترز)

قال مسؤولو أمن إن تفجيرا إرهابيا وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء، مضيفين أن هناك احتمال لسقوط قتلى وجرحى، وذكرت مصادر طلبت عدم نشر أسمائها أن الانفجار وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة للدفاع تديرها الحكومة.

وكانت القوات الأفغانية والأمريكية اشتبكت مع مجموعة من المعتدين المجهولين فى عملية إطلاق نار مباشر، خلال عملية مشتركة للقوات فى إقليم ننجرهار الأفغانى، وأكد الكولونيل سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء خامة برس الأفغانية الأحد الماضى، وقوع الحادث دون توضيح المزيد من التفاصيل بشأنها. وأضاف " نقوم بتقدير الموقف وسنقدم المزيد من المعلومات المحدثة عندما تصبح مُتاحة".

من جانبها لم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية على الحادث حتى الآن.

يُشار إلى أن إقليم ننجرهار من الأقاليم المضطربة نسبيا في شرق أفغانستان ، حيث تنشط الجماعات التابعة لحركة طالبان المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي في بعض المناطق التابعة للإقليم.

وتشن القوات الأفغانية والأمريكية عمليات لمكافحة الإرهاب ضد طالبان وداعش في المناطق المضطربة من إقليم ننجرهار بشكل منتظم.

وقتل جنديان أمريكيان وأصيب 6 آخرون في هجوم نفذه مسلح على القوات الأفغانية والأمريكية المشتركة في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان سوني ليغيت في بيان: "إن المعلومات الحالية تفيد أن فردًا يرتدي زيًّا عسكريًا فتح النار من رشاش على القوة المشتركة الأمريكية الأفغانية"، مضيفًا أنه قُتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية وأصيب ستة آخرون في معركة بالأسلحة النارية في 8 فبراير في منطقة شيرزاد بإقليم نانجرهار وأن الجرحى يتلقون العلاج في منشأة أمريكية".

من جهة أخرى لم تعلق وزارة الدفاع الأفغانية على الحادثة.