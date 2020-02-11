غدا.. مجلة "ديوان الأهرام" تكرم عددا من كبار الشخصيات بمناسبة 10 سنوات على انطلاقها

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تنظم مجلة "ديوان الأهرام"، أحد أهم إصدارات مؤسسة الأهرام، حفل تكريم، مساء غد الأربعاء، لعدد من الشخصيات العامة والقامات الصحفية، بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ورؤساء تحرير إصدارات مؤسسة "الأهرام".

ويقام حفل التكريم بمؤسسة الأهرام بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق المجلة الفصلية التراثية الوثائقية، والتى ترأس تحريرها الكاتبة الصحفية زينب عبد الرزاق، على أن يتم تكريم كل من الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، والكاتبة سناء البيسي، والكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، والمفكر مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، وعالم الآثار الدكتور زاهى حواس، والدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور ممدوح الشيمي، وأسرة الكاتب إحسان عبد القدوس.