علماء العالم العربى والإسلامى يهنئون شيخ الأزهر بنجاح مؤتمر التجديد

كتب لؤى على

هنأ عدد من علماء الدين فى العالم العربى والإسلامى والهيئات الإسلامية الدولية- فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على نجاح مؤتمر الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامي، الذى عقده الأزهر فى 27 و28 يناير الماضى بحضور عدد من القيادات الدينية البارزة من 46 دولة حول العالم.

وبعث الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، برسالة إلى شيخ الأزهر قال فيه إن مؤتمر الأزهر حقق نجاحًا كبيرًا، فى إطار الجهود الخيرة التى يقوم بها فضيلة الإمام الطيب بنظرته الحكيمة للأمور ومساعيه الحميدة لنشر السماحة والوسطية، معبرًا عن تقديره لما لمسه من حفاوة وترحاب خلال حضوره المؤتمر وعن تطلعاته إلى مزيد من التعاون بين الأزهر والمجلس.

وفى رسالة أخرى أكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح ، الأمين العام للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة، أن نجاح مؤتمر الأزهر شهد به القاصى والدانى، نتيجة للجهود التى بذلت فى الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر العالمى وتقديم كل التسهيلات وحفاوة الاستقبال لضيوف المؤتمر، مشيرًا إلى الدور الريادى الذى تقوم به مصر فى مختلف المجالات فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال الشيخ محمد الحافظ النحوى ، رئيس التجمع الثقافى الإسلامى بموريتانيا، فى رسالة ثالثة، إن مؤتمر الأزهر وبيانه الختامى شكلوا منعطفًا تاريخيًّا هامًّا فى تاريخ الفكر الإسلامى، وأن التجمع الثقافى سيسعى بكل جهده إلى تعميم المخرجات العلمية التجديدة التى خرج بها هذا المؤتمر وهى تمثل نقلة جديدة فى الفكر الإسلامى لما حوته من تجديد فى الأمور الاجتهادية مع سد باب كل التأويلات، مشيدًا بما يقدمه شيخ الأزهر من جهود لإظهار سماحة الإسلام والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية.