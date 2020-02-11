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ضبط عاطل بحوزته كيلو من مخدر الأفيون قبل ترويجها فى سوهاج

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:52 م
ضبط عاطل بحوزته كيلو من مخدر الأفيون قبل ترويجها فى سوهاج افيون-ارشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من إلقاء القبض على عامل يقيم بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج وذلك أثناء قيامه بترويج كمية كبيرةمن المواد المخدرة بلغت حوالى كيلو  من مخدر الأفيون بقصد الإتجار.

 

 ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بلاغا من منطقة وسط الصعيد، يفيد بورد معلومات لهم أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام عامل بممارسة أعمال تجارة المخدرات وخاصة مخدر الأفيون متخذا من دائره مركز المراغة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

بعرض المعلومات على اللواء منتصر عدلى، مساعد المدير لمنطقة الوجه القبلى، قرر سرعة ضبط المتحرى عنه، متلبس بالحرز والحيازة، وتشكيل فريق بحث لتنفيذ عملية الضبط من خلال السير فى خطة بحث محكمة.

 

تم تشكيل فريق البحث بإشراف العقيد محمد الضبع  رئيس منطقة وسط الصعيد ،والعقيد أحمد المشنب، رئيس فرع سوهاج وذلك بالإشراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة  برئاسة الرائد محمد جادالله  رئيس وحدة المباحث.

 

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تبين من التحريات قيام صفوت . ا . م 60 سنة عاطل أثناء تواجده بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز المراغة لترويج كمية من المواد المخدرة وتسليمها لراغبى الكيف مستخدما في ذلك دراجة بخارية.

 

تم الدفع بمأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج  مدعومين بمجموعات قتاليه من قطاع الأمن المركزي بسوهاج أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته كيلو  مخدر الأفيون  كما تم ضبط دراجة بخارية ومبلغ مالى 1550  جنيه جزء من حصيلة البيع وهاتف محمول وتم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات 

 

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة البخارية للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من جزء من حصيلة نشاطه تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


سوهاج

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اخبار مصرية

مخدرات

افيون

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