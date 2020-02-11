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صور.. وعظ الوادى الجديد يعقد المؤتمر النصف سنوى عن المشاركة المجتمعية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:09 ص
صور.. وعظ الوادى الجديد يعقد المؤتمر النصف سنوى عن المشاركة المجتمعية المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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شهد الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور سعيد عامر، المؤتمر النصف سنوي لمنطقة الوعظ والفتوي الدينية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأثنين، تحت عنوان "دور منطقة وعظ الوادي الجديد في المشاركة المجتمعية الإيجابية" وذلك بحضور  الشيخ أحمد رضوان، مدير عام المنطقة الأزهرية، والدكتور عمر عبد الكريم، مدير عام منطقة الوعظ والفتوى الدينية والشيخ السيد عبدالمجيد، وكيل وزارة الأوقاف، ونخبة من علماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

تناول المؤتمر أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك من أجل تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس.
 
وقال الدكتور سعيد عامر،  في معرِض حديثه عن دور أئمة الوعاظ في نشر الفكر الوسطي، وحمل شرف أمانة الدعوة الى الله: إنه يجب على علماء الوعظ بذل قصارى جهدهم؛ لنشر تعاليم ديننا الحنيف؛ مصداقًا لقوله تعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"، وقوله: "ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين".
 
كما تناول الأمين العام المساعد دور علماء الأزهر الشريف في نشر العلم والثقافة من خلال منهجهم الوسطي الذي يبين يسر وسماحة الدين الإسلامي، مؤكدا اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب بالفئات الخاصة والتي تحتاج إلى عناية وتعامل خاص.
 
وأكد الشيخ أحمد رضوان، مدير عام المنطقة الأزهرية، إلى ضرورة الاهتمام بالشباب، والتركيز على متابعتهم، وتقديم النصح لهم، وتبني مبادرات مجتمعية تهدف لأن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، وأن يكونوا أداة للبناء والتعمير، وليس التطرف والهدم، وتوعيتهم بخطورة الإدمان: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر".
 
وأكد الدكتور عمر عبدالكريم علي، مدير عام منطقة الوعظ والفتوي الدينية، أنه المؤتمر يهدف لتفعيل دور إدارة الوعظ في كل مكان عن طريق الندوات التثقيفية والتوعوية لكافة أفراد المجتمع والمشاركة المجتمعية الفعالة في كل المناسبات، ويقوم أئمة الوعظ بتصحيح المفاهيم ونشر تعاليم الإسلام والتطرق للقضايا الفقهية محل الخلاف والردود على الفتاوي، مشيرًا إلى أن الأزهر لا يتوانى عن عقد الدورات والندوات الثقافية بالتعاون بين المؤسسات والوزارات بصفة مستمرة، وحشد طاقات المجتمع لدعم العمل والإنتاج والسلام المجتمعي والترابط الأسرى ونشر الوعي لدفع مسيرة التنمية.
 
وأهدي مدير عام المنطقة درع المنطقة لفضيلة الدكتور سعيد عامر، كما تضمنت فقرات المؤتمر تكريم مجموعة من وعاظ المنطقة لدورهم البارز في إعلاء كلمة الله وسماحة الدين الاسلامى.
 
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وذلك لتكثيف الجهود التوعوية والتعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطى المعتدل بعيدا عن التطرف والإرهاب.
 
 
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ (1)
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ 
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ (2)
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ 
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ (3)
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ 
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ (4)
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ 
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ (5)
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ 
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ (6)
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ 
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ (7)
المؤتمر النصف سنوي عن دور الوعظ 
 

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