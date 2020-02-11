صور .. نادى سكوتر القاهرة يزور بنى سويف بالدراجات للتعرف على معالمها السياحية

بنى سويف - أيمن لطفى

استقبلت محافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء، نادى سكوتر القاهرة، والذى ضم 40 فردا من أعضاء الفريق خلال رحلتهم من القاهرة إلى بنى سويف على دراجاتهم النارية، والتى تأتى ضمن الخطة التى يرعاها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم للترويج لمقومات المحافظة السياحية، فى إطار استراتيجة للتنمية السياحية، تهدف إلى حصول بنى سويف على مكانة متميزة بالخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية .

وأشار بيان صحفى إلى أن برنامج الزيارة الذى أشرف على تنفيذه فريق التنمية السياحية المكون من وحدة التنمية الاقتصادية والمكتب الفنى والاتصال السياسى وإدارتى السياحة والآثار، شمل تفقد منطقة واحة وهرم ميدوم بالواسطى، وتم تقديم عرض موجز عن المكانة التاريخية والقيمة الأثرية لهرم ميدوم الذى بناه الأمير "حوني" واستكمله "سنفرو" ويرجع للأسرة الرابعة، كما تجول الفوج داخل الهرم والمنطقة المحيطة به، والتى تضم مجموعة من المصاطب الخاصة بالأمراء والمصطبة الملكية والمعابد الجنائزية والمقابر الخاصة بأمراء الدولة فى ذلك العصر .

واستكمل أعضاء الفوج برنامج الزيارة مستقلين دراجاتهم النارية، وصولا لمدينة بنى سويف، زاروا خلالها بعض المعالم الأثرية الدينية الأثرية أعقبها تناول وجبة الغذاء بمرسى النيل السياحى على كورنيش النيل، واختتمت الزيارة بحفل للفنون الشعبية تضمن عروض فنية فلكورية كالتنورة والمزمار البلدى والتحطيب والأغانى الشعبية والنوبية، والتى عبرت عن عراقة بنى سويف وتميزها تاريخيا، ولاقت استحسان أعضاء الفريق الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة المحافظة وإعجابهم بجمال ورعة معالم بنى سويف الأثرية والسياحية ، قبل أن يغادروا المحافظة فى طريق عودتهم للقاهرة عبر الطريق الزراعى القاهرة أسيوط.

يذكر أن محافظ بنى سويف أعلن منذ توليه المسؤولية عن خطة لتنشيط السياحة والترويج لها لافتا أن مراكز المحافظة تضم الكثير من الأثار والمعالم السياحية مثل معبد الملك رمسيس بمركز أهناسيا وهرم ميدوم بالواسطى، ومناطق آثار مركز سمسطا، والحيبة بالفشن، وكهف سنور شرق النيل.



أعضاء نادى سكوتير أثناء زيارتهم لمحافظة بنى سويف



أعضاء نادى سكوتير أثناء زيارتهم لمحافظة بنى سويف



أعضاء نادى سكوتير أثناء زيارتهم لمحافظة بنى سويف



أعضاء نادى سكوتير أثناء زيارتهم لمحافظة بنى سويف