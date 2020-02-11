صور .. محافظ المنوفية يواصل لقائه بالمواطنين ويفحص عدد من الشكاوى والطلبات

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على لقائه الدائم بالمواطنين، موضحاً أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللأزمة لتلبية احتياجات المواطنين وفقاً للقواعد والقوانين، جاء ذلك خلال لقائه اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام.

وأحال المحافظ إلى رئيس حى شرق شبين الكوم، شكوى مواطن يتضرر من أستغلال جاره لنفوذه فى عمل إشغالات بالشارع الكائن به مما يعوق دخول وخروج مواد البناء والخدمات المتعلقة ببناء قطعة الأرض الخاص به والصادر لها ترخيص بناء أكثر من مرة لحل المشكلة والعرض علية لاتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة وجود مخالفات، مؤكدا على أنه لن يسمح بأى تهاون أو استغلال أى شخص لمنصبه بما يضر الصالح العام.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة شكوى أهالى عزبة عنيو بقرية جنزور مركز بركة السبع عن أسباب تأخر إستلام خط الصرف الخاص بالقرية والعرض عليه.

كما وجه مدير مديرية التربية والتعليم بسد عجز المدرسين بمدرسة الشهيد عيد السعداوى بمنشأة الشريكين الأبتدائية مركز شبين الكوم بناء على شكوى عدد من أولياء أمور الطلاب، كما وجه مدير مديرية التضامن الإجتماعى بإعداد أبحاث إجتماعية لعدد من الحالات الأنسانية مع العرض علية لأتخاذ اللازم.

كما وجه المحافظ بتحرير خطابات لمديرية الأمن بالمنوفية لعمل اللإزم حيال بعض المواطنين قاموا بأستخدام القوة والتعدى على قطعة أرض ملك مواطنه بقرية الكتامية بالباجور،وأخر بشأن شن حملة لرفع وإزالة الاشغالات بمنطقة العزبة الغربية بحى غرب شبين الكوم،فيما وجه المستشار القانونى للمحافظة بفحص وعرض موقف عملية عمارات إسكان عزبة لمعى التابعة لمركز أشمون وذلك بناء على الشكوى المقدمة من أحد المقاولين المسند إليهم العملية.

وفى ذات السياق أحال المحافظ عدد من الطلبات إلى مدير مديرية التربية والتعليم للدراسة وإتخاذ اللازم بشان تضرر موظفة من قرار نقلها من مدرسة المساعى المشكورة بمنوف إلى مدرسة آخري، وآخر تلتمس فيه إلحاق إبنها بالمدرسة المتميزة وفقاً للوائح والقوانين، وكذاطلب مواطنة تلتمس إلحاق إبنها من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدرسة التربية الفكرية بتلا حتى يتسنى لها إستخراج بطاقة تأمين صحى له.



لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين



لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين



لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين



لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين