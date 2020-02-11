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صور.. محافظ الشرقية يكلف برفع قمامة منطقة الجمباز وصيانة أعمدة كهرباء شارع الأشراف

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:17 م
صور.. محافظ الشرقية يكلف برفع قمامة منطقة الجمباز وصيانة أعمدة كهرباء شارع الأشراف جانب من جولة محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيسى مركز الزقازيق وحي ثان بعمل حملة مكبرة لرفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة بمنطقة الجمباز، وكذلك التنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لاستبدال أسلاك الكهرباء المتهالكة بأخرى معزولة أكثر أمناً وأماناً حفاظاً على أرواح المواطنين ورفع النزلات الكهربائية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة بعد أن عانت لسنوات طويلة من الإهمال وعدم الاهتمام واستكمالا لخطة التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة .

وذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات  من الشوارع والميادين لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

وتوجه محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية  ومستشار المحافظ للمشروعات لتفقد شارعي الأشراف والجبانة المؤديان لمنطقة كوبري عبد العزيز بمدينة الزقازيق، موجهاً رئيس حي ثان بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وإزالة الإشغالات بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب المحال التجارية المتعدي أصحابها على حرم الطريق ، وكذلك التنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لإستبدال أسلاك الكهرباء المتهالكة بأخرى معزولة أكثر أمناً وأماناً حفاظاً على أرواح المواطنين ورفع النزلات الكهربائية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمركز ومدينة الزقازيق تفقد مخبز بعزبة أبو زيد التابعة لرئاسة المركز للإطمئنان على سير العمل بالمخبز والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات التموينية والقياسية من حيث الجودة والوزن المقرر ، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى للمواطنين.

وقام بمراجعة وزن رغيف الخبز والتأكد من نظافة أدوات المعدات المستخدمة في تجهيزه لتقديمه بشكل جيد للمواطنين، مستفسرا من الأهالي عن مدى رضائهم عن جودة الخبز المقدم لهم وتوافره منعاً لحدوث أي تلاعب أو استغلال.

وأكد محافظ الشرقية علي وكيلة وزارة التموين بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجيء على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خبز جيد للمواطنين.

 

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