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صور.. قصة نجاح شاب حصل على قرض "تنمية المشروعات" لتطوير محل أحذية بسوهاج

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:43 ص
صور.. قصة نجاح شاب حصل على قرض "تنمية المشروعات" لتطوير محل أحذية بسوهاج الشاب
سوهاج – عمرو خلف

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قرر منذ أن كان يدرس فى كلية التربية الرياضية وتخرج منها عام 2007 وهو يملك طموح كبير أن يعمل فى مهنة والده والذى افتتحها عام 1973 بافتتاح محل أحذية نظرا لما يملكه الشاب من خبرة فى هذا المجال والذى عمل به سنوات طويلة، وبعد تخرجه من الجامعة قرر أن يفتتح محلا للأحذية بمدينة سوهاج فهو يملك خبرة واسعة فى مجال الجلود بل وتطوير المحل لشراء ماركات من الأحذية جديدة فى الأسواق ولم يفكر الشاب كثيرا فى رأس المال بعدما توجه إلى جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج برئاسة سيد نصار للحصول على قرض يطور به من مشروعه وبالفعل حصل على 400 ألف جنيه.

الشاب محمد فتحى عويس 33 سنة حصل على بكالوريوس تربية رياضية عام 2007 وقرر أن يستكمل نشاط والده وخاصة لما يملكه من خبرة فى الجلود وقرر افتتاح محل للأحذية بمدينة سوهاج ليمارس عمله الجديد بعدما رفض العمل فى الوظيفة الحكومية بعدما تم تكليفه من القوى العاملة للعمل إلا أنه رفض وبالفعل حصل الشاب على القرض لتطوير المشروع ويعمل 10 ساعات يوميا وشعر أنه حقق نجاحا كبيرا فى مشروعه وتوسع فيه ببيع الأحذية والجلود بجميع منتجاتها.

التقى "اليوم السابع" بالشاب محمد فتحى فى المحل الخاص به بمدينة سوهاج وقال أنه رفض الوظيفة الحكومية وفضل استكمال مسيرة والده فى المهنة الذى عمل بها منذ عام 1973، وكذلك أشقائه فقرر افتتاح المحل وهو بيع "أحذية وسابوهات وأحزمة وصنادل وكوتشى" رجالى فقط ولكنه فكر فى تطوير مشروعه إلى الأفضل ولم يقف رأس المال عائقا أمامه حيث كانت لديه رغبة كبيرة فى النجاح ومواصلة مسيرة والده وتوجه على الفور إلى جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج وقرر الحصول على قرض 400 ألف جنيه لشراء ماركات من الأحذية وقدم له الجهاز جميع التسهيلات للحصول على القرض.

وواصل الشاب محمد فتحى كلامه قائلا إنه يعمل 10 ساعات يوميا ولديه عامل يعمل معه حيث أن المحل مساحته 90 مترا وبعد بالداخل مخزن للأحذية ويبيعها بسعر جيد وكل نوع حسب نوع البضاعة فهو يشعر أنه نجح فى مجاله نجاحا كبيرا بدعم جهاز تنمية المشروعات ويأمل فى تطوير وتوسيع المشروع أكثر من ذلك فالنجاح له طعم خاص.

قصة نجاح شاب بسوهاج (1)
 

 

قصة نجاح شاب بسوهاج (2)
 

 

قصة نجاح شاب بسوهاج (3)
 

 

قصة نجاح شاب بسوهاج (4)
 

 

قصة نجاح شاب بسوهاج (5)
 

 

قصة نجاح شاب بسوهاج (6)
 

 

قصة نجاح شاب بسوهاج (7)
 

 

قصة نجاح شاب بسوهاج (8)
 

 

قصة نجاح شاب بسوهاج (9)
 

 


سوهاج

جهاز تنمية المشروعات

محل احذية

بكالوريوس تربية رياضي

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