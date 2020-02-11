صور.. تفاصيل مسابقة الجمهورية لتكنولوجيا الصناعة ومعرض المنتجات فى أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم تكريم الفائزين فى مسابقة الجمهورية فى المجال الصناعى والتكنولوجى وافتتاح معرض منتجات المحافظات، وذلك بمقر المدرسة الفندقية الثانوية بمدينة أسيوط .

حضر الفعاليات صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور حسن عبد التواب مستشار المجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعية بديوان عام الوزارة وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الجهاز التنفيذى بالمديرية ومحمد النمر مدير عام ادارة التعليم الفنى ومحمود معوض مدير ادارة اسيوط التعليمية ولفيف من موجهى المواد وقيادات مديرية التربية والتعليم وممثلى المحافظات المشاركة والعشرات من الطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة والمعرض .

وبدأ المحافظ زيارته للمدرسة بتفقد المعرض ومشاهدة المجسمات والمنتجات الصناعية المشاركة فى المسابقة لمختلف المحافظات كما شاهد معرض محافظة اسيوط على هامش المسابقة ثم قام المحافظ بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الاول والثانى وتسليمهم شهادات التقدير وكان من نصيب المركز الاول محافظة أسيوط والثانى لمحافظة سوهاج ثم تم تكريم المحافظ واهدائه درع وزارة التربية والتعليم لدعمه للمسابقة واستضافته لها والجهود المبذولة للنهوض بالتعليم بالمحافظة .

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة لافتاً إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتنمية المواهب بين طلاب وطالبات المدارس وتسليط الضوء على ابداعاتهم من خلال تنظيم العديد من المسابقات موضحاً أننا نعمل على توفير المناخ التعليمى والتربوى السليم لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة فى كافة القطاعات وبجميع المسابقات التى يتم تنظيمها مشيدا بالاعمال والمجسمات المشاركة فى المسابقة .

وأضاف صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن المحافظة تستضيف مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة بمدرسة أسيوط الفندقية الثانوية على الطريق الدائرى بمدينة أسيوط يتنافس خلالها قطاع الصعيد الذى يضم محافظات (أسيوط ، المنيا ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، الوادى الجديد) وذلك لإنتاج مجسم ابتكارى يعبر عن أحد معالم المحافظة أو بانوراما أكتوبر أو شعار المحافظة أو الوحدة الوطنية مضيفاً أن الهدف من المسابقة حث الطلاب على العمل اليدوى والإبداعي والابتكارى وغرس قيم المواطنة والانتماء للوطن والتأكيد على النسيج الواحد للوطن من خلال العمل الجماعى فى تجسيد الروح الوطنية على أن يتم تصعيد المركزين الأول والثانى للمشاركة فى المسابقة على مستوى الجمهورية لافتاً إلى أن لجنة التحكيم تتكون من (قرنى صوفى شاهين ـ موجه عام المجال الصناعى بالفيوم ، شعبان جنيه ـ موجه عام ببنى سويف ، محمود سيد المنسق العام للمسابقة والمشرف العام ، حسن عبدالتواب ـ مستشار المجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعية بديوان عام الوزارة).



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة



مسابقة الجمهورية للمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة