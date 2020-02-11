سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعرف على مواعيد رحلات طيران القاهرة الوادى الجديد بواقع 3 رحلات أسبوعيا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:30 م
صور.. تعرف على مواعيد رحلات طيران القاهرة الوادى الجديد بواقع 3 رحلات أسبوعيا رحله طيران - أرشيفيه
الوادى الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الوادي الجديد عن مواعيد رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة الجوي والعودة بواقع 3 رحلات أسبوعيا وذلك بعد إضافة رحلة ثالثة لتكون ايام التشغيل هي يوم الأحد رحلة شركة سياف من القاهرة إقلاع في الثامنة صباحا والعودة في الحادية عشر صباحا ورحلة يوم الإثنين شركة الخدمات البترولية إقلاع  من مطار القاهرة في الثامنة صباحا والعودة في الثالثة عصرا  ورحلة يوم الخميس على متن طائرة شركة الخدمات البترولية ورحلة يوم الخميس على طائرة نفس الشركة إقلاع في الثامنة صباحا من مطار القاهرة والعودة في العاشرة صباحا.
مواعيد رحلات الطيران للوادى الجديد
مواعيد رحلات الطيران للوادى الجديد
 
وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وقع مؤخرا ، بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة "سياف للطيران" لتسيير رحلة طيران إضافية بخط سير القاهرة - الخارجة والعودة حيث قال الزملوط، في بيان صحفي، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة المحافظة لزيادة عدد الرحلات القادمة إليها، لخدمة أبنائها وإنعاش حركة السياحة ودعم مناخ الاستثمار بها، بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة.
 
مواعيد رحلات الطيران للوادى الجديد
مواعيد رحلات الطيران للوادى الجديد
كما  التقى المحافظ مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لبحث تطوير خدمات الطيران بالمحافظة، وجرى الاتفاق على تطوير مطار الخارجة وسرعة الانتهاء من تطوير مطار الداخلة بما يسهم في دعم خطط التنمية والاستثمار، كما جري عرض ودراسة تنظيم رحلة أسبوعية بخطوط شركة مصر للطيران، وذلك لزيادة عدد الرحلات القادمة إلى المحافظة وتشجيع حركة السياحة، كما أنه جرى مناقشة تيسير إجراءات استخراج تراخيص الطيران للمباني للتيسير على المواطنين والمزارعين والمستثمرين.
 
وفي سياق آخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد،  عن الإنتهاء من الاستعدادات الخاصة باستضافة ملتقي التمور المصري الأول، نهاية فبراير المقبل بأرض المعارض بحي الأمل بمدينة الخارجة،حيث أكد أنه سيقام علي هامش المهرجان، سباق للهجن، بمشاركة عدة محافظات ودول عربية، فيما تتولى شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول رعاية ملتقي التمور حيث إن الوادي الجديد من أكبر قلاع التمور المصرية على مستوى العالم، وتمتلك أكثر من مليوني نخلة وتصدر كميات كبيرة من الإنتاج لمختلف الدول الآسيوية والأوربية.
 
ولفت الي، استكمال التجهيزات الخاصة بالمعرض الذي يقام بمدينة الخارجة بمنطقة أرض المعارض بحي الأمل، حيث تم تركيب حمامات عمومية جاهزة الفك والتركيب، كما جري الانتهاء من أرضية المعرض وتركيب سور حديدي وتوصيل كافة المرافق اللازمة للظهور بالشكل اللائق والمشرف للمحافظة.
 
وأضاف أن المهرجان سيجري من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وسوف يتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، ويشمل محاور مختلفة فى الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة في زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.
 
 

 


مواعيد رحلات الوادى الجديد

رحلات الطيران

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

الوادي الجديد

رحلات طيران الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

ياسر برهامى يشمت فى الصين: كورونا عقوبة إلهية.. وأحمد كريمة يرد: ديننا رحمة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة