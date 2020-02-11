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صور .. تجربة طوارئ لمواجهة حريق طائرة بمطار الغردقة الدولى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:45 م
صور .. تجربة طوارئ لمواجهة حريق طائرة بمطار الغردقة الدولى تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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انطلقت صافرة الإنذار بمهبط مطار الغردقة الدولى، لبدأ التنفيذ الفعلى لتجربة طوارئ متسعة النطاق لحادث مركب لعام 2020، حيث اشتعلت النيران داخل هيكل معدنى مصمم على شكل طائرة وقامت الجهات المشاركة فى الاتجاه نحو الطائرة بداية من الحماية المدنية وأتوبيسات لإخلاء الركاب وتجهيز مستشفى ميدانى، وإخطار الجهات المختصة المختلفة.

وتأتى هذه التجربة لتدريب العاملين على مواجهة الطوارئ، على أن يتم ذلك بشكل دورى داخل المطارات المصرية ضمن القواعد العالمية المنظمة للطيران المدنى "الإيكاو" وتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرية، والتى تفرض إعداد خطة طوارئ جزئية وكاملة، لتدريب الجهات العاملة فى المطار ومجابهة الأزمات والطوارئ التى تحدث.

وبدأت التجربة بدخول الطائرة على موقع الانتظار الخاص بها، ثم بدء دخول معدات الخدمات الأرضية على الطائرة، ثم دخول كوبرى التحميل وبدء نزول الرحاب بالكوبرى لصالة الوصول الدولى، وانتهاء نزول كافة ركاب الوصول من الطائرة، ثم بدء دخول الركاب المغادرين على الطائرة ذاتها.

وثم ظهور وسماع إنذار حريق بلوحة التحكم الخاصة بكابينة الطائرة والإبلاغ بوجود حريق ودخان كثيف فى الجزء الخلفى أسفل ذيل الطائرة وإبلاغ برج المراقبة بالموقف على الطائرة، ثم قيام برج المراقبة الجوية بإطلاق سارينة الإنذار وإبلاغ وحدة الانقاذ والإطفاء وإصدار إعلان طيارين بعدم توافر خدمة الانقاذ والإطفاء بالمطار، ثم إبلاغ الإدارات المعنية، وانعقاد لجنة إدارة الأزمات بمركز الأزمات، وإخلاء عدد من المتواجدين من خلال باب الطوارئ، ووصول مركبات الإطفاء، وإخماد 90% من الحريق وإنقاذ المصابين، ثم دخول سيارات الاسعاف وعمل كردون أمنى حول موقع الحادث.

واستمرت عمليات الإطفاء ونقل المصابين وإنقاذهم، وعقب السيطرة على الموقف تم إصدار بيان بعودة التشغيل إلى الوضع الطبيعى بالمطار.

وكان أكد خلال العرض التقديمى للتجربة إنها تأتى ضمن خطة مطار الغردقة لمواجهة حوادث الطيران فى إطار خطة تدريبية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين، ليعكس ذلك استعداد المطار فى إدارة الأزمات المفاجئة مع العمل على إنقاذ حياة المسافرين والركاب فى وقت قياسى، ثم عودة التشغيل الطبيعى للمطار بمساندة كافة الجهات المشاركة فى الخطة.

يذكر أنه شارك فى هذه التجربة جميع الجهات العاملة فى مطار الغردقة من بينها رجال القوات المسلحة وأجهزة الأمن والحماية المدنية والإسعاف وبعض الجهات الخارجية من غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والمستشفيات وفرق الطوارئ والأمن والمرور ومراسلى الصحف والقنوات التلفزيونية.

حضر فاعليات التجربة مسؤولى محافظة البحر الأحمر ومسؤولى المصرية للمطارات ومديرى مطار الغردقة الدولى وعدد من قيادات الهيئات الأخرى المشاركة فى التجربة.

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (1)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة

 

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (2)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة

 

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (3)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة 

 

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (4)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة

 

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (5)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة

 

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (6)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة

 

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (7)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة

 

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (8)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة

 

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (9)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة

 

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (10)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة 

 

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (11)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة 

 

تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة (12)
تنفيذ تجربة طوارئ بمطار الغردقة 

 

 


البحر الاحمر

الغردقة

تجربة طوارئ متسعة النطاق

تجربة طوارئ حريق طائرة

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