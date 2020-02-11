صور.. الكشف على 1680 حالة خلال قافلة طبية بقرية قفط بقنا

قنا - فريق المحافظات

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة وبالتعاون مع وحدة سكان محافظة قنا، قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية الكلاحين بمدينة قفط، وذلك فى إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين فى القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها .

وأوضح الداودى أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1680 حالة بواقع " 422 عظام – 385 باطنة – 284 جلدية – 260 اطفال – 128 صدر – 128 نساء – 50 جراحة – 23 تنظيم أسرة " مضيفا أنه تم خلال الحملة إجراء فحوصات معملية لعدد 83 حالة وعمل سونار لعدد 80 حالة، بالإضافة إلى تحويل 9 حالات للمستشفى لتلقى العلاج، وأكد الداودى أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجاناً .

وأشار الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، إلى أنه منذ بداية عام 2020، وحتى الأن نظمت مديرية الصحة 7 قوافل طبية بعدد 7 قرى مختلفة نجحت خلالها فى الكشف على 11 الف و 718 مواطن، فى العديد من التخصصات الطبية، لافتا إلى أن هذه القوافل لاقت إستحسان المواطن القنائى، خاصة وأن الخدمة الطبية تصل إليه فى مكان إقامته دون تحملة أى تكاليف مادية، وأضاف أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرها 214 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة .



حملات الصحة



توافد المواطنين على الكشف بالقافلة الطبية