سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الكشف على 1680 حالة خلال قافلة طبية بقرية قفط بقنا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:41 م
صور.. الكشف على 1680 حالة خلال قافلة طبية بقرية قفط بقنا الكشف على الأطفال بالقافلة الطبية
قنا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة وبالتعاون مع وحدة سكان محافظة قنا، قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية الكلاحين بمدينة قفط، وذلك فى إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين فى القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها .

وأوضح الداودى أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1680 حالة بواقع " 422 عظام – 385 باطنة – 284 جلدية – 260 اطفال – 128 صدر – 128 نساء – 50 جراحة – 23 تنظيم أسرة " مضيفا أنه تم خلال الحملة إجراء فحوصات معملية لعدد 83 حالة وعمل سونار لعدد 80 حالة، بالإضافة إلى تحويل 9 حالات للمستشفى لتلقى العلاج، وأكد الداودى أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجاناً  .

وأشار الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، إلى أنه منذ بداية عام 2020، وحتى الأن نظمت مديرية الصحة 7 قوافل طبية بعدد 7 قرى مختلفة نجحت خلالها فى الكشف على 11 الف و 718 مواطن، فى العديد من التخصصات الطبية، لافتا إلى أن هذه القوافل لاقت إستحسان المواطن القنائى، خاصة وأن الخدمة الطبية تصل إليه فى مكان إقامته دون تحملة أى تكاليف مادية، وأضاف أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرها 214 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة .

1 حملات الصحة
حملات الصحة

 

حملات الصحة 2
توافد المواطنين على الكشف بالقافلة الطبية

 

قافلة طبية
قافلة طبية

 


قافلة طبية

محافظة قنا

اخبار مصرية

صحة قنا

مركز فقط

محافظ قنا

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

فيديو .. القاهرة الخديوية تتحدى باريس

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

كيف يحرر طلاب الثانوية استمارة الامتحان الورقية؟.. التعليم تحدد عدة خطوات

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

20 فبراير .. موعد انطلاق مهرجان شرم الشيخ الرابع للهجن برعاية الإمارات

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الحماية المدنية تضع عدة إرشادات للوقاية من حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

"عنتيل المدارس".. ما لا تعرفه عن مدرس الإسكندرية المتحرش بـ 120 طالبة

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى سيارة جديدة بسعر منخفض؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات والمدارس

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

بالقانون.. كيف تقاضى شخص اعتدى عليك بالسب والقذف على مواقع التواصل؟

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

مدير "التأمين الصحى" بالأقصر يعلن تجهيز 12 فريقا طبيا لفحص 38 ألف طالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة