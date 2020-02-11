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صحيفة صن: حفيد ملكة بريطانيا بيتر فيليبس ينفصل عن زوجته

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:28 ص
صحيفة صن: حفيد ملكة بريطانيا بيتر فيليبس ينفصل عن زوجته الملكة إليزابيث
رويترز

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ذكرت صحيفة صن اليوم الثلاثاء، أن بيتر فيليبس حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا انفصل عن زوجته الكندية بعد زواج دام 12 عاما. وأضافت الصحيفة أن فيليبس الحفيد الأكبر من بين ثمانية أحفاد للملكة شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته أوتم (41 عاما) في الانفصال.

وتزوج فيليبس وأوتم في عام 2008 وأنجبا بنتين هما سافانا (تسع سنوات) وإيسلا (سبع سنوات). وقال قصر بكنجهام إنه ليس لديه تعليق إذ أنها مسألة شخصية.

وفيليبس (42 عاما) ابن الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث وهو رقم 15 في ترتيب ولاية العرش والتقى بزوجته أوتم في عام 2003 في سباق الجائزة الكبرى في مونتريال حيث كان يعمل مع فريق بي.إم.دبليو وليامز المنافس في سباقات فورمولا 1 وكانت هي تعمل مع بي.إم.دبليو.

وتزوجا في قصر وندسور قرب لندن الذي شهد العديد من الزيجات الملكية منها زواج الأمير هاري حفيد الملكة من الأمريكية ميجان.

ولا يحمل فيليبس لقبا ملكيا ويميل للبقاء بعيدا عن الأضواء. لكنه نظم حفلا ضخما في الشارع أمام قصر بكنجهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة التسعين في عام 2016.

وقالت الصحيفة إن الملكة (93 عاما) ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة.

فقد أدخل هاري وميجان القصر في أزمة الشهر الماضي عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية. وأدى ذلك إلى اتفاق على تقاعدهما من دورهما الملكي من أجل قضاء المزيد من الوقت في كندا والولايات المتحدة.

 


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بيتر فيليبس

الملكة إليزابيث

قصر بكنجهام

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