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سقوط مقاول هارب من 30 سنة سجن بعد استيلائه على 8 مليون جنيه بالسلام

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:11 م
سقوط مقاول هارب من 30 سنة سجن بعد استيلائه على 8 مليون جنيه بالسلام متهم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط مقاول لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 8 ملايين جنيه بدعوى توظيفها فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام مقاول مستلزمات بناء، مقيم بمحافظة شرقية مطلوب التنفيذ عليه فى 31 حكم حبس جزئى "نصب، تبديد، شيكات" بإجمالى حبس 30 سنة بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالى 8 ملايين جنيه بدعوى تشغيلها فى تجارة مستلزمات البناء مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من إعادة أصل المبالغ المودعة طرفه للمجنى عليهم، وأنه يتخذ من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول، ومكانًا لاختبائه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. بمواجهته اعترف بالواقعة، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب والاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة المنازل بالقطامية، بعد سرقتهم اموال ومشغولات ذهبية واسلحة وذخائر من 7مساكن، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفادة ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامیة، بأن كل من "أ. ن"، 34 سنة، مسجل خطر  "، و"م. ر" 45 سنة، عاطل، و، "م. س"، 32 سنة، عاطل والسابق اتھامھ فى القضیة رقم 7356 لسنة 2013م السلام أول " مخدرات " یكونون فیما بینھم تشكیلًا عصابیًا تخصص نشاطھ الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع "، وأنھم وراء ارتكاب العدید من الحوادث وبإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددھم.


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