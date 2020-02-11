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رجال الشرطة يوزعون كراسات رسم وكتيبات على طلاب المدارس بالمحلة ..صور

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 04:42 م
رجال الشرطة يوزعون كراسات رسم وكتيبات على طلاب المدارس بالمحلة ..صور الشرطة توزع كراسات رسم وكتيبات على طلبة المدارس بالمحلة
الغربية – مصطفى عادل

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وزع العميد أسامة منجى، مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، كتيب يحمل اسم مبادرة "كلنا واحد"  على طلبة المدارس بإدارتى شرق وغرب المحلة التعليمية، للرسم والتلوين وبه بعض الصور والعبارات والقصص التى تؤكد على حُسن العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن،  بالتنسيق بين قطاع حقوق الإنسان بمديرية امن الغربية، ومديرية التربية والتعليم، بحضور المهندس ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومحمد حموده مدير الأمن الإدارى بمديرية التربية والتعليم، ومحمد فاروق مدير إدارة غرب المحلة التعليمية، والدكتور هانى مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية.

واستهدفت المبادرة إدارتى شرق وغرب المحلة، حيث تم زيارة مدارس الشهيد عادل غانم الابتدائية بشرق المحلة، ومدرستى أم المؤمنين الابتدائية، وصلاح الدين الرسمية للغات بغرب المحلة، وتم المرور داخل الفصول وشرح دور جهاز الشرطة والخدمات التى تقوم بها، وأرقام التليفونات الخاصة بشرطة النجدة، والحماية المدنية، ونجدة الطفل وغيرها.

يأتي ذلك تفعيلاً لمبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، بأهمية المشاركة المجتمعية من وزارة الداخلية، وتفعيلاً للدور المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة.

الشرطة توزع كراسات رسم وكتيبات على طلبة المدارس بالمحلة (2)

الشرطة توزع كراسات رسم وكتيبات على طلبة المدارس بالمحلة 

 

الشرطة توزع كراسات رسم وكتيبات على طلبة المدارس بالمحلة (3)
الشرطة توزع كراسات رسم وكتيبات على طلبة المدارس بالمحلة 

 

الشرطة توزع كراسات رسم وكتيبات على طلبة المدارس بالمحلة (4)
الشرطة توزع كراسات رسم وكتيبات على طلبة المدارس بالمحلة 

 

الشرطة توزع كراسات رسم وكتيبات على طلبة المدارس بالمحلة (1)
الشرطة توزع كراسات رسم وكتيبات على طلبة المدارس بالمحلة 
 
من ناحية آخرى، شهدت مدرسة الشيشيني للتعليم الاساسي بقرية ميت الليت هاشم بمركزالمحلة بمحافظة الغربية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، واقعة مؤسفة بعد أن قام ولي آمر تلميذ وأحد أقاربه، بالدخول للمدرسة والتعدى بالضرب على مدرس تربية رياضية، وإصابته بجرح قطعى بالوجه باستخدام سلاح أبيض، الأمر الذى أثار حالة من الفزع والذعر بين التلاميذ والعاملين بالمدرسة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهما.

كان العاملين بالمدرسة، قد فوجئوا بدخول ولي امر تلميذ بالمدرسة يدعى"م.س.ر.خ" واحد اقاربه ويدعى" خ.ع" والتعدى على مدرسة تربية رياضية ويدعى"احمد.ا.ا" وإصابته بجرح قطعى بالوجه باستخدام سلاح أبيض.

وقامت إدارة المدرسة بإلاتصال بشرطة النجدة فى الحال التى انتقلت للمدرسة، وتم القبض على ولى الأمر والمتهم الثانى، واقتيادهما لمركز شرطة المحلة، ونقل المدرس لمستشفى المحلة العام لإسعافه.

من ناحية آخرى، قرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية سرعة فتح تحقيق فى الواقعة، وتشكيل لجنة من الشئون القانونية بإدارة شرق المحلة التعليمية لفحص المشكلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، انتقل الدكتور هانى مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية للمدرسة، ولجنة من الشئون القانونية للمدرسة، وتبين دخول ولي الأمر للمدرسة أثناء اليوم الدراسي وأثناء سؤال المدرس له عن سبب تواجده نشبت مشادة كلامية بينهما قام على آثرها ولى الأمر والمتهم الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإصابته بجرح قطعى بالوجه باستخدام سلاح أبيض.


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