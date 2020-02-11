رئيس الوزراء اليمنى يلتقى مدير منظمة تعمل في مجال الاستجابة الإنسانية

كتب كامل كامل

التقى رئيس مجلس الوزراء اليمنى، الدكتور معين عبدالملك فى وقت متأخر من الليلة الماضية بالعاصمة المؤقتة عدن المدير التنفيذى لمنظمة اوكسفام خوسيه ماريا فيرا فيلاسيان، حسبما جاء فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "وأس".

وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية والمنظمة فى مجال الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الأف اليمنيين المتضررين, لاسيما فيما يتعلق بتحسين خدمات المياه والصرف الصحى وبناء سبل العيش والتغلب على تبعات الحرب العبثية التى اشعلتها مليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

وتطرق اللقاء، بحضور مدير منظمة أوكسفام فى اليمن محسن صديقي، للأنشطة والبرامج التى تنفذها المنظمة الدولية حالياً فى ثمان محافظات يمنية لمساعدة السكان فى الوصول الى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وإصلاح شبكات المياه وتنظيم حملات التوعية المجتمعية، وتقديم مساعدات نقدية من خلال برنامج النقد مقابل العمل.

جدير بالذكر أن وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، جدد دعوته للأسر اليمنية فى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، تجنيب أطفالهم وأبنائهم التجنيد فى صفوف الميليشيات الحوثية .

وربط الإرياني، فى تصريحات له أوردتها قناة "العربية الإخبارية" الأحد - نهج ميليشيات الحوثى فى تجنيد الأطفال، باستخدام "نظام ملالى إيران الأطفال كوقود للحرب إبان حرب الخليج الأولى واستقطاب المنظمات الإرهابية لهم ليصبحوا أدوات للقتل وتهديد الأمن والسلم الدولي".

وأكد الوزير اليمني، أن من يكتب له النجاة من المحارق الحوثية وهو يحمل ثقافة الموت والكراهية للآخر سيكون فى المستقبل قنبلة موقوتة فى خاصرة الأسرة والمجتمع المحلى والأمن الإقليمى الدولي.