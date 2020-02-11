حقوق المنصورة تكرم فريقها الفائز بالمركز الأول فى المحاكمات الصورية

حيث تم تكريم الطلاب المشاركين بالمسابقة وتقديم درع الكلية لكل طالب تكريما لهم لما بذلوه من جهد ومشقه فى إعداد المذكرات والدفوع .

كما كرم مجلس الكلية الدكتور حسام الدين محمود حسن أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى رئيس الفريق على ما بذله من جهد وأداء رائع فى تدريب فريق الكلية .

والجدير بالذكر أن فريق الكلية قد شارك في تلك المسابقة وتكمن من الحصول على المركز الأول بالمسابقة التى عقدت بالجامعة الإسلامية بلبنان بمشاركة عدد كبير من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية .

يذكر بأن اختتمت قافلة جامعة المنصورة المُتكاملة "جسور الخير (7)" فعالياتها مساء اليوم بواحة الخارجة، والتي انطلقت يوم السبت الماضي متوجهة إلى محافظة الوادي الجديد لتقديم خدماتها المُتكاملة في مجال الطب البشري، الطب البيطري، والمجال الزراعي إيماناً من جامعة المنصورة بأهمية دورها المُجتمعي في نشر وتوفير الرعاية الصحية وإفادة المُجتمع بالخبرات الأكاديمية لديها.

وصرح الدكتور حمدي القليوبي المدير الإداري لقافلة جسور الخير (7) بأن القافلة الطبية قد اختتمت أعمالها مساء اليوم بتوقيع الكشف الطبي على 1025 حالة في مختلف التخصصات الطبية خلال يومي 9 – 10 فبراير، بالإضافة إلى اجراء بعض العمليات الجراحية وتحويل 12 حالة ﻹجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة، وصرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، بالإضافة إلى تقديم كلاً من الدكتورة نشوى محمود، و الدكتورة غادة جمال – المدرسان بكلية التمريض لمحاضرات توعوية للمريضات بقسم النسا وقسم الأطفال بمستشفى الخارجة العام حول أهمية الرضاعة الطبيعية والطريقه الصحيحة للفطام، وكذلك تعليمهم كيفيه عمل الفحص الذاتي للثدي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وإعطاء ورشة عمل عن خطورة استخدام المضادات الحيوية، بالإضافة إلى كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.