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حقوق المنصورة تكرم فريقها الفائز بالمركز الأول فى المحاكمات الصورية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:16 ص
حقوق المنصورة تكرم فريقها الفائز بالمركز الأول فى المحاكمات الصورية مجلس كلية حقوق المنصورة يكرم فريقه الفائز بالمركز الأول
الدقهلية - فريق المحافظات

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كرم الدكتور شريف خاطر عميد كلية حقوق جامعة المنصورة ، والوكلاء وعمداء الكلية السابقين ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء مجلس الكلية فريق الكلية ، الفائز بالمركز الأول فى المحاكمات الصورية على مستوى الشرق الأوسط فى المسابقة التى تنظمها جامعة أكسفورد بانجلترا فى مجال قانون الإعلام. 

حيث تم تكريم الطلاب المشاركين بالمسابقة وتقديم درع الكلية لكل طالب تكريما لهم لما بذلوه من جهد ومشقه فى إعداد المذكرات والدفوع .
 كما كرم مجلس الكلية الدكتور حسام الدين محمود حسن أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى رئيس الفريق على ما بذله من جهد وأداء رائع فى تدريب فريق الكلية .
والجدير بالذكر أن فريق الكلية قد شارك في تلك المسابقة وتكمن من الحصول على المركز الأول بالمسابقة التى عقدت بالجامعة الإسلامية بلبنان بمشاركة عدد كبير من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية .
 
يذكر بأن اختتمت قافلة جامعة المنصورة المُتكاملة "جسور الخير (7)" فعالياتها مساء اليوم بواحة الخارجة، والتي انطلقت يوم السبت الماضي متوجهة إلى محافظة الوادي الجديد لتقديم خدماتها المُتكاملة في مجال الطب البشري، الطب البيطري، والمجال الزراعي إيماناً من جامعة المنصورة بأهمية دورها المُجتمعي في نشر وتوفير الرعاية الصحية وإفادة المُجتمع بالخبرات الأكاديمية لديها.
 
وصرح الدكتور حمدي القليوبي المدير الإداري لقافلة جسور الخير (7) بأن القافلة الطبية قد اختتمت أعمالها مساء اليوم بتوقيع الكشف الطبي على 1025 حالة في مختلف التخصصات الطبية خلال يومي 9 – 10 فبراير، بالإضافة إلى اجراء بعض العمليات الجراحية وتحويل 12 حالة ﻹجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة، وصرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، بالإضافة إلى تقديم كلاً من الدكتورة نشوى محمود، و الدكتورة  غادة جمال – المدرسان بكلية التمريض لمحاضرات توعوية للمريضات بقسم النسا وقسم الأطفال بمستشفى الخارجة العام حول أهمية الرضاعة الطبيعية والطريقه الصحيحة للفطام، وكذلك تعليمهم كيفيه عمل الفحص الذاتي للثدي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وإعطاء ورشة عمل عن خطورة استخدام المضادات الحيوية، بالإضافة إلى كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
 
مجلس كلية حقوق المنصورة يكرم فريقه الفائز بالمركز الأول (1)
مجلس كلية حقوق المنصورة يكرم فريقه الفائز بالمركز الأول 
مجلس كلية حقوق المنصورة يكرم فريقه الفائز بالمركز الأول (2)
مجلس كلية حقوق المنصورة يكرم فريقه الفائز بالمركز الأول 
 
 

 


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