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"حفيدا الزعيم السادات " : ندعم صغار المزارعين لتصدير "الليمون والحرنكش "

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:49 ص
"حفيدا الزعيم السادات " : ندعم صغار المزارعين لتصدير "الليمون والحرنكش " حسين مرعي مع محرر اليوم السابع
رسالة ألمانيا عبد الحليم سالم

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من بين 89 شركة مصرية ، تشارك فى فعاليات معرض فروت لوجستيكا الصادرات الزراعية المنعقد فى برلين ، تتواجد فى الجناح المصرى  ،مؤسسة ذات طابع خاص ،  مؤسسة صغيرة يقودها شابين ، وتقوم فكرة هذه المؤسسة على تجميع  "الحيازات " وتصدير المنتجات الى الأسواق الأوربية ، وفى مقدمة هذه المنتجات " الفراولة والبرتقال ، والعنب ، والليمون والحرنكش " . 
 
 
هذه التجربة يقودها شابين أكدا لـ  "اليوم السابع " إنهم مزارعين أبا عن جد ، والزراعة شريان حياة بالنسبة لهم  ، وعلى الرغم من أنهما حفيدا الرئيس السادات 
 من ابنته نهى محمد أنور السادات ، وسيد مرعى ، رئيس مجلس الشعب ووزير الزراعة الأسبق ، الا أنهما بعيد تماما عن ممارسة العمل السياسى ، وفقا لما أكده  حسين حسن السيد مرعى ، العضو المنتدب للمنظمة الزراعية المصرية، الذى أوضح ، أن المنظمة تعمل بأسلوب جديد فى التصدير من خلال تجميع الحيازات ، حيث بدأت ب6 أفراد لديهم زراعات والأن بلغ المشاركين فيها 15 فردًا.
 
وأضاف حسين مرعى لـ" اليوم السابع " على هامش مشاركته في فعاليات معرض فروت لوجستيكا فى العاصمة الألمانية برلين ، إن المنظمة تدعم المزارعين الصغار وتركز على تصدير الفراولة والبرتقال ، والعنب ، مشيرا الى  أن المنظمة تقوم بتجميع المنتجات من صغار المزارعين ، وتعلمهم أسس الجودة الخاصة بالتصدير ، مشيرا الى أن هناك طلب متزايد فى الأسواق الخارجية على بعض أنواع البلح والحرنكش .   أ
 
وحول كونه حفيدا للرئيس السادات ، قال حسين مرعى "  استوعبت الدرس  أنا وأخى شريف نصيحة الأجداد لنا بعدم العمل فى بالسياسة ، ونحن مهتمين بالجانب الاقتصادى فقط ".
 
وبدوره أكد شريف مرعى  ،على ما ذكره شقيقه فيما يتعلق بالتركيز على الزراعة والعمل الإقتصادى ، لافتا إلى أنه مهتم جدا بالتعامل مع التصدير بفكر جديد ، لافتا الى أنهم يشاركون في معرض فروت لوجستيكا منذ سنوات ، بهدف التعرف على المنافسة وتواجد المنتج المصرى بجانب اكتساب عملاء جدد للصادرات المصرية .

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