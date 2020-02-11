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حزب تركى: أعداد العاطلين أصبحت بعدد سكان محافظة أزمير

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:35 م
حزب تركى: أعداد العاطلين أصبحت بعدد سكان محافظة أزمير تركيا
كتبت: هناء أبو العز

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بعد إعلان معهد الإحصاء التركى لأعداد العاطلين عن العمل فى تركيا، شكك والى أغا بابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض فى تلك الأرقام، مشيراً إلى أن أعداد العاطلين عن العمل أصبحت تقترب من عدد سكان محافظة إزمير التركية.
 
وصرح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والى أغا بابا أن عدد العاطلين قد ارتفع 327 ألف شخص مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي ليصبح عدد العاطلين عن العمل هو 4 ملايين و308 آلاف شخص.
 
 
 وأضاف:" قد أصبح الوضع أن عدد العاطلين عن العمل لدينا يقارب عدد سكان أزمير تقريباً، وقد أصبحت البطالة مشكلة اجتماعية لا يمكن الخروج منها".
 
 
كما أشار والى أغابابا إلى أن عدد الأشخاص العاطلين بسبب عدم استعدادهم للعمل أو أنهم فقدوا الأمل فى إيجاد فرصة عمل، وأيضاً العمال الموسميين قد وصل إلى 7.7 مليون شخص تقريباً وهو ما يقارب عدد سكان دولة بلغاريا.
 
 
وأضاف أن عدد العاطلين عن العمل عام 2002 كان 2 مليون 700 ألف شخص عندما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم، وعلى مدارى السنوات الـ18 الماضية تحولت البطالة إلى أزمة إجتماعية.
 
 
وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، قد كشف ارتفاع معدل البطالة فى تركيا إلى 13.3% فى نوفمبر 2019 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تم حساب عدد العاطلين عن العمل بزيادة 327 ألف شخص لتصل إلى 4 ملايين و308 آلاف شخص، حيث أعلن معهد الإحصاء التركي إحصائيات القوى العاملة لنوفمبر 2019، وزاد فيه عدد العاطلين عن العمل فى الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر 327 ألف شخص فى شهر نوفمبر 2018 مقارنة بنفس الشهر العام السابق له، لتصل إلى 4 ملايين و308 آلاف شخص، فيما زاد معدل البطالة درجة لتصل إلى 13.3%.

تركيا

اردوغان

حزب العدالة والتنمية

البطالة فى تركيا

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