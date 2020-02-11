تأجيل قضية المتهمين بقتل شهيد الشهامة فى المنوفية لـ25 فبراير

المنوفية - محمد فتحى

قرر محكمة مستأنف جنايات الأحداث بشبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار محمد دوير اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية المتهمين بقتل محمود البنا والمعروفة إعلاميا بشهيد الشهامة الى جلسة 25 فبراير لسماع الشهود والمرافعة.

وقال نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة، أن ثانى جلسات اليوم الثانية شاهدت هيئة المحكمة خلالها الفيديوهات وسماع المقطع الصوتى المرسل من المتهم الأول إلى المجنى عليه على وسائل التواصل الاجتماعى مرة أخرى.

وأكد نضال مندور فى تصريحات خاصة" لليوم السابع" أن هيئة المحكمة تأكدت من خلال الفيديوهات إلى أن المجنى عليه لايحمل أى آله حادة نهائيا كما ذكر محامو المتهمين لتغير مسار القضية ،وتبين من خلال الفيديوهات أن المجنى عليه كان معه شيء لايمكن تحديده نهائيا ولكنه ليس آله حاده .

وكانت بدأت اليوم ثانى جلسات الاستئناف للمتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة على الحكم الصادر 15 عاما على كلا من المتهم الأول محمد أشرف راجح ، إسلام عواد ،مصطفى محمد و5 سنوات للمتهم إسلام البخ بمحكمة جنايات مستأنف الاحداث بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية على الحكم الصادر من قبل محكمة أولى درجة برئاسة المستشار محمد دوير رئيس الدائرة،وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الامن بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية.

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث " ،برئاسة المستشار باهى حسن ، قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما ، إسلام عواد 15عاما ،مصطفى محمد 15 عاما ، إسلام البخ 5 سنوات عاما .

وتلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة .

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام "راجح .م" 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما ، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .