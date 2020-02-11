سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بين السماء والأرض.. 10 نصائح تحميك من حوادث الأسانسير المرعبة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:02 م
بين السماء والأرض.. 10 نصائح تحميك من حوادث الأسانسير المرعبة صورة ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
المصاعد الكهربائية "الأسانسير" أصبحت خطر يواجه الجميع خصوصا المصالح الحكومية لكثرة استخدامها، لأنها أصبحت أداة مهمة لتوفير الوقت والمجهود فى المنشآت، فهى جزء مهم من الإنشاءات الحديثة، حيث إن استخدام السلالم يمثل عبئًا ومجهودًا شاقًا على الأفراد وكبار السن.
 
وتعرض اليوم السابع أهم الإرشادات التى يجب مراعاتها عند استخدام الأسانسير، وهى:
 
1- الالتزام بالوزن المحدد للمصعد.
 
2- عدم العبث بالأزرار الداخلية أثناء عمل المصعد.
 
3- عدم استخدام الأطفال للمصعد بمفردهم.
 
4- عدم استخدام زر التوقف من داخل المصعد إلا فى حالات الخطر فقط.
 
5- استخدم زر التنبيه أو الجرس أو التليفون الداخلى فى حالة التوقف المفاجئ للمصعد، وطلب المعونة، مع ضبط النفس والهدوء، و عدم الإقدام على محاولات الخروج بشكل غير طبيعى أو كسر زجاج الأبواب.
 
6- المحافظة على نظافة المصعد داخليًا وخارجيًا وعدم إلقاء ما يعيق حركة الأبواب.
 
7- عدم استخدام المصعد نهائيًا عند سماع أى صوت غريب أو غير طبيعى كاحتكاك الصاعدة مثلاً أثناء الصعود والهبوط أو ارتجاجها، وعليه يجب فصل التيار الكهربائى عنه وإبلاغ الشركة القائمة بالصيانة.
 
8- يقع على حارس المنشأة وأفراد الأمن مسئولية تقديم المساعدات فى حالات توقف المصعد فُجائيًا، ولذلك يجب تدريب الحراس على كيفية تحريك جهاز رفع المصاعد يدويا لأقرب دور عند توقفها لأى سبب، بالإضافة إلى التدريب على كيفية فتح باب الطوارئ بمفتاح الطوارئ.
 
9- يجب أن تجرى الصيانة الدورية والوقائية للمصعد فى مواعيد منتظمة شهرية على الأقل، من خلال شركة متخصصة أو مؤسسة فى صيانة المصاعد، وأن تشمل الصيانة جميع أجزاء المصعد، مع تبديل أو تغيير أى قطع معرضة للتلف.
 
10- الالتزام بعمل الفحص الدورى للمصاعد لجميع مكوناته ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد اجتيازه لاختبارات الفحص، ووضع ملصق على الباب أو فى غرفة الماكينات يوضح التاريخ الذى تم فيه الفحص والتاريخ التالى الواجب أن يتم فيه إعادة الفحص دوريا وهذا يتم عن طريق الشركة أو المؤسسة القائمة بالصيانة.
 
 

حوادث الاسانسير

حوادث

خطر الاسانسير

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بالتفاصيل.. العناية الإلهية تنقذ متحدث البرلمان من حادث سقوط أسانسير بالسويس

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:24 م

قارئ يشكو تعطل أسانسير بمبنى الغسيل الكلوى بمستشفى منية النصر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:30 م

"أسانسير" جديد هدية لجامعة بنها من الهيئة العربية للتصنيع.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 يناير 2020 01:09 م

سقوط أسانسير بـ14 شخصا بسوهاج وإصابة 8 من مستقليه

الأحد، 01 سبتمبر 2019 09:49 م

إصابة طفل إثر سقوطه من فتحة أسانسير فى عين شمس

السبت، 31 أغسطس 2019 12:22 ص

إصابة شاب بنزيف فى المخ نتيجة سقوطه من أسانسير أحد الأبراج السكنية فى طنطا

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 06:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة