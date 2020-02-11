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برنامج تدريبي مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية (صور)

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:29 م
برنامج تدريبي مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية (صور) برنامج تدريبي لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية

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في إطار رؤية الجامعة المصرية الصينية أقيم حفل اختتام البرنامج التدريبي المميز لريادة الأعمال الذي نظمته مؤسسة wadhwani   الأمريكية الشهيرة فى دعم الاقتصاديات الناشئة، من خلال دعم ريادة الأعمال بالمشاركة مع الجامعة المصرية الصينية، والذي تم بحضور الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور اجيه كيلا المدير التنفيذي لمؤسسة wadhwani والذي تم منحه درع الجامعة المصرية الصينية حيث  أعقبه لقاء عمل بينهما تم خلاله استعراض أفاق وآليات التعاون بينهما لنشر ثقافه ريادة الأعمال علي المستوى والمنظور العالمي بين طلاب الجامعة المصرية الصينية. وقد أعرب كل منهما عن سعادته بالحدث وتفاؤلهما بالخطوات القادمة والتعاون المستقبلي.

 

هذا وقد شارك بالتدريب خلال هذا البرنامج المميز لريادة الأعمال مهندس تامر أحمد مدير برامج ريادة الأعمال بالمؤسسة بحضور متدربين من العديد من الجامعات المصرية منهم الجامعة الأمريكية والجامعة اليابانية وجامعة زويل وجامعة بدر وهيئة الاستثمار بالإضافة، بالطبع إلى الجامعة المصرية الصينية، وذلك لإرساء مفاهيم ريادة الأعمال ونقلها للطلاب لتغيير سوق العمل.

 

وقاما بتوزيع الشهادات على المتدربين وعقد ندوة للطلاب للتوعية بأهمية خلق فرص عمل جديدة دون انتظار وظائف تقليدية، والاهتمام باحتياجات سوق العمل وربطه بالدراسة الجامعية.

 

ويأتي البرنامج التدريبي كأول أنشطة مركز البحوث المبتكرة وحاضنة ريادة الأعمال بالجامعة والذي أفتتحه الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة في نهاية ديسمبر 2019 لدعم النمو الفكري والتطوير وتشجيع المبادرات التنموية بناء على رؤية الجامعة الداعمة للبحوث الرائدة والابتكار وبناء القيم البشرية.

 

برنامج تدريبي لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية (1)
 

 

برنامج تدريبي لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية (2)
 

 

برنامج تدريبي لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية (3)
 

 

برنامج تدريبي لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية (4)
 

 


الجامعة المصرية الصينية

الجامعة الصينية

ريادة الاعمال

اشرف الشيحي

التنمية البشرية

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