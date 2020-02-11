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انتظام حركة الطيران رغم اضطراب الأحوال الجوية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:38 ص
انتظام حركة الطيران رغم اضطراب الأحوال الجوية مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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أكدت مصادر ملاحية بالمطار، أن عملية الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات دون وجود أى مشكلات تؤثر على الحركة.

 

أضافت المصادر، أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، موضحا أن التأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

 

وأشارت المصادر، إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأى طارئ، فضلا عن أنه تم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخى الحذر والالتزام بمعايير السلامة، وشدّد على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بالعاصفة الترابية.


مطار القاهرة

حركة الملاحة

مطار

الاحوال الجويه

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