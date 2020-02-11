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النيابة تطلب التحريات حول سرقة شركة سياحة فى الجيزة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:43 م
النيابة تطلب التحريات حول سرقة شركة سياحة فى الجيزة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهول مقر شركة سياحة بالجيزة، حيث استولى على مبلغ مالى وفر هاربا.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شركة سياحة للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولا سرق مبلغا ماليا من الشركة مستغلا انصراف العاملين بها، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات والاستماع لأقوال العاملين بالشركة، للتوصل لهوية المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

ومن ناحية أخرى، أدلى 4 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه فى النزهة بالقاهرة، أنهم قرروا العمل فى هذا النشاط بسبب إدمانهم المواد المخدرة، وعدم توفر مبالغ مالية لديهم لشراء المخدرات، فقرروا تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه.

 

وكشف المتهمون، أن بدايتهم فى ممارسة هذا النشاط الإجرامى، لرغبتهم فى شراء المواد المخدرة، ولم يكن متوفرا لديهم مال كافى لشرائها، حيث طرأت فكرة سرقة المواطنين بالإكراه فى رأس أحدهم، مضيفين أنهم وافقوه جميعا ونفذوا هذه الفكرة الشيطانية على الفور.

 

وأضاف المتهمون، أنهم قاموا بسرقة الكثير من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، مضيفين أنهم كانوا لم يتوفر معهم أى مبالغ مالية من متحصيلات سرقاتهم، وأن كل ما جنوه من هذه المبالغ تم إنفاقه على المواد المخدرة.

 

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

 


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