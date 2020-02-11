القبض على شخصين لبيعهما أجهزة فك القنوات المشفرة فى عابدين

كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على شخصين لبيعهما أجهزة فك القنوات المشفرة بعابدين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أثناء قيام ضباط قسم مباحث المصنفات الفنية، بحملة بدائرة قسم شرطة عابدين، لضبط المتعاملين فى مجال جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية تمكنوا من ضبط "ع.ع"، 20 سنة، مسئول عن محل للإلكترونيات لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وعثر بداخل المحل على 100 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، 2 وصلة انترنت لاسلكى ( واى فاى )، 1 فلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

كما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "م.ع"، 39 سنة، مسئول عن محل س للإلكترونيات بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت، وعثر بداخل المحل على 150 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، 70 وصلة انترنت لاسلكى ( واى فاى )، 1 فلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصنفات

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض من ضبط مخزن أدوات مكتبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المقطم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموین، من ضبط "ب. ز"، 31 سنة، مسئول عن مخزن أدوات مكتبیة كائن بدائرة قسم شرطة المقطم لإدارته المخزن بدون ترخیص وحیازته كمیات كبیرة من الأدوات المكتبیة مجھولة المصدر بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.