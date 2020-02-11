وقال "تسوي مين" مدير المبيعات في المجموعة: "حاولنا تقصير فترة إنتاج سيارات الإسعاف عن طريق مد وقت العمل يوميا، حيث يعمل عمال الجبهة الأمامية من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء يوميا، وكثير من العمال يتناولون الطعام في المصنع وحتى يعيشون في المصنع".

وأوضح "مين" أن عملية إنتاج سيارة إسعاف ضغط سلبي تشتمل على الحلقات الأربع المتمثلة في التفكيك واللحام والطلاء والتجميع النهائي، متطلبة أكثر من 200 شركة قطع غيار لتبادل التعاون بينها، دون وجود أي نوع من الإهمال.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أصدرت أكثر من 20 خطاب اتصال عمل للتنسيق بين نحو 60 شركة من أجل ضمان إنتاج وتسليم سيارات الإسعاف في الوقت المحدد.

وتلعب سيارة الإسعاف ذات الضغط السلبي التي تسمى بـ"قناع N95 المحمول" دورا مهما في المعركة ضد فيروس كورونا الجديد.