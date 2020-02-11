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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:44 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 14048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1928 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 16184 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 5230 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل مستوى 1275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1396 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.65% ليصل إلى مستوى 574 نقطة.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، غاز مصر.
 
فيما سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية- ايبيكو، سماد مصر (ايجيفرت)، القاهرة للخدمات التعليمية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1256 سهم، 200 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 10624 سهم، 3 آلاف سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، 1000 سهم، 1000 سهم، 45725 سهم. 
 

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