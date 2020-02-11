البترول توقع اتفاقا مع بكتل الأمريكية لتنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات

كتبت - مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضمن فاعليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول " إيجبس 2020 " التوقيع على اتفاق المبادئ الرئيسى للتعاون في تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة بكتل الأمريكية بتكلفة استثمارية تقديرية 6.7 مليار دولار والذى يندرج ضمن المشروعات تحت الدراسة في اطار خطة وزارة البترول القومية للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات.

ووقع الاتفاق كل من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والسيد بريندين بكتل الرئيس التنفيذى لشركة بكتل الامريكية بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى وجوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة.

وبموجب الاتفاق تبدأ الشركة القابضة للبتروكيماويات اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعداد دراسة جدوى تفصيلية لهذا المشروع العملاق بالتعاون مع أحد الاستشاريين العالميين، والتعجيل بإنشائه في اطار سياسة الدولة تجاه المشروعات الكبرى بمصر، وستوفر شركة بكتل الأمريكية التمويل المالى اللازم من البنوك و مؤسسات التمويل العالمية .

ويشار إلى أن الشركة القابضة للبتروكيماويات قد انتهت من الدراسات المبدئية لهذا المشروع بالتعاون مع شركة بكتل الامريكية وتحالف شركتي تكنيب وسايبم الإيطاليتين والذى من المتوقع ان يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض.