اعترافات المتهمين بسرقة فى النزهة: كونا تشكيلا عصابيا للسرقة تحت تهديد السلاح

كتب عبد الله محمود- كريم صبحى

أدلى 4 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا، يابة شرق القاهرة الكلية ، حيث أكدوا انهم قرروا العمل فى هذا النشاط بسبب ادمانهم المواد المخدرة، وعدم توفر مبالغ مالية لديهم لشراء المخدرات، فقرروا تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه .

وكشف المتهمون أن بدايتهم فى ممارسة هذا النشاط الإجرامى، لرغبتهم فى شراء المواد المخدرة، ولم يكن متوفرا لديهم مال كافى لشرائها، حيث طرأت فكرة سرقة المواطنين بالإكراه فى رأس أحدهم، مضيفين أنهم وافقوه جميعا، موضحين أنهم نفذوا هذه الفكرة الشيطانية على الفور.

وأضاف المتهمون، أنهم قاموا بسرقة الكثير من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، مضيفين أنهم كانوا لم يتوفر معهم أى مبالغ مالية من متحصيلات سرقاتهم، وأن كل ما جنوه من هذه المبالغ تم إنفاقه على المواد المخدرة.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، كما كلفت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنیة من مباحث قسم شرطة النزھة بشارع عبد الحمید بدوي بشیراتون اشتبه في سیارة " أجرة " میكروباص بدون لوحات خلفیة یستقلھا شخصان أمكن استیقافھا وضبط مستقلیھا , وتبین أنھما كلا من كمال ع ، 35 سنة،سائق المرج والمطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم 12963 لسنة 2016م العبور قلیوبیة " سرقة " والمقضي فیھا بالحبس 6 شھور عمرو ا ، 23 سنة، سائق والسابق اتھامه فى القضیة 34621 لسنة 2016م المرج "بلطجة" حال استقلالھما السیارة رقم ق ن ل 1957 أجرة میكروباص ماركة كینج لونج " قیادة المتھم الثاني " ویعمل علیھا كسائق وبحوزتھما فرد خرطوش ، 4 سلاح ابیض " مطواة ، سكین "

بمواجھتھم بما أسفر عن الضبط اعترفا بتكوینھما تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنین كرھاً عنھم تحت تھدید الأسلحة الناریة والبیضاء المضبوطة بحوزتھما عقب استقلالھم السیارة المضبوطة صحبة المتھمين بدعوى توصیلھم بالاشتراك مع كل من محمود ا ، 24 سنة، عاطل ، أحمد س ،سنة، 30 عاطل، وباستھدافھم تمكن النقیب حامد عادل حامد ، الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبتھ القوة المرافقة من ضبطھما وبمواجھتھما بما جاء بأقوال المتھمان الأول والثاني أیداھا

وتم بإرشادھم ضبط المسروقات المستولي علیھا بمسكنھم وباستدعاء المجني علیھم تعرفوا علي المضبوطات واتھموھم بسرقتھم بالإكراه .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، واخكرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.