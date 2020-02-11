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احتجاز سفينة كورية جنوبية فى إندونيسيا بسبب انتهاك المياه الإقليمية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:41 ص
احتجاز سفينة كورية جنوبية فى إندونيسيا بسبب انتهاك المياه الإقليمية القوات البحرية الإندونيسية
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احتجزت القوات البحرية الإندونيسية، سفينة على متنها كوريون جنوبيون، بسبب انتهاك المياه الإقليمية، وذكرت وزارة المحيطات والمصايد ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنه تم احتجاز ناقلة الغاز الطبيعى المسال الكورية الجنوبية "إس جيه غاز رقم 7" من قبل القوات البحرية الإندونيسية بعد أن رست فى المياه القريبة من جزيرة "بنتان" الإندونيسية.
 
وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إلى أن طاقم السفينة يضم 14 فردا، بمن فيهم قبطان كورى جنوبى وبحار كورى جنوبى و6 بحارة من كل من إندونيسيا وميانمار.
 
وترسو السفينة حاليا، بالقرب من قاعدة بحرية فى المياه بين جزيرتى "بنتان" و"باتام"، وتمت مصادرة جوازات سفر أفراد طاقم السفينة، ولا يمكنهم النزول من السفينة حتى تتم تسوية القضية، وقد تتجاوز فترة الاحتجاز 3 أشهر.
 
وهذه هى المرة الثالثة، التى يتم احتجاز سفينة كورية جنوبية فيها فى إندونيسيا منذ خريف العام الماضي.
 
وفى يوم 9 أكتوبر من العام الماضي، تم احتجاز سفينة "دى إل ليلي" التى ترفع علم بنما وكان على متنها 9 كوريين جنوبيين وتم إطلاق سراح السفينة فى يوم 17 يناير، كما تم فى يوم 11 يناير الماضي، احتجاز سفينة "سى اتش بيلا" الكورية الجنوبية التى كان على متنها 4 كوريين جنوبيين ، ومازالت السفينة محتجزة حتى الآن.
 
من جانبها ، طلبت الحكومة الكورية الجنوبية من القوات البحرية الإندونيسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح السفن الكورية الجنوبية فى أسرع وقت ممكن.
 

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